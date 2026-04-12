休士頓太空人隊開季不到3週，先發輪值已陷入「體無完膚」的慘烈局面。繼兩大主力布朗（Hunter Brown）與哈維爾（Cristian Javier）雙雙進傷兵名單後，日籍強投今井達也今（12）日也因手臂疲勞緊急返家受檢。在先發投手群接連倒下的危急時刻，具備長中繼的續航力與調度彈性，且手臂相對「新鮮」的台灣強投鄧愷威極有可能成為球團度過這波地獄賽程的關鍵救命稻草。
今井達也僅投1/3局退場 先發群僅剩2人健康
太空人今年季前大張旗鼓補強，沒想到開季3週卻換來全大聯盟最高（6.32）的團隊防禦率。日籍投手今井達也昨日對水手僅投0.1局就送出5次四死球，動作明顯反常，今日證實因右臂疲勞必須回休士頓治療。
目前太空人開季輪值僅剩伯羅斯（Mike Burrows）與麥卡勒（Lance McCullers Jr.）兩名健康戰力，先發群平均局數不足5局，沉重的吃局數壓力全壓在牛棚肩上。
牛棚過度燃燒！鄧愷威戰略地位提升
隨著先發投手群頻頻早退，太空人牛棚的負擔越來越沈重。長中繼要角瑞恩（Ryan Weiss）近日兩戰狂投超過120球，已經燃燒殆盡；原本的另一名人選法蘭斯（J.P. France）則在昨日長投59球後遭到DFA。
在牛棚戰力幾乎燃燒殆盡的情況下，台灣投手鄧愷威雖然在台灣時間8、9兩日曾連續登板合計投25球，但近期已獲得完整的3日休息，是目前太空人陣中極少數具備長中繼經驗且手臂體力充裕的活棋。美媒《休士頓紀事報》直言，現有牛棚長中繼很難在短時間內支援先發，而手臂狀態最穩定的鄧愷威，隨時可能被賦予吃下更多局數、甚至是「假先發」的重任。
13天連戰考驗調度 鄧愷威拚表現契機來臨
太空人目前正處於連續13天連戰的地獄賽程，原本計畫的6人先發輪值已經因傷兵潮瀕臨破裂。即便球團可能從3A緊急拉上阿里格蒂（Spencer Arrighetti）等人救援，但由於休息天數考量，鄧愷威在比賽中半段的壓制力與續航力，將直接決定牛棚是否會徹底崩潰。
隨著今井達也可能長期缺陣，這場「先發荒」既是挑戰也是契機。鄧愷威若能在此刻展現壓制力，不僅能成為球隊的救命稻草，更有望在大聯盟站穩一席之地。
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太空人今年季前大張旗鼓補強，沒想到開季3週卻換來全大聯盟最高（6.32）的團隊防禦率。日籍投手今井達也昨日對水手僅投0.1局就送出5次四死球，動作明顯反常，今日證實因右臂疲勞必須回休士頓治療。
目前太空人開季輪值僅剩伯羅斯（Mike Burrows）與麥卡勒（Lance McCullers Jr.）兩名健康戰力，先發群平均局數不足5局，沉重的吃局數壓力全壓在牛棚肩上。
牛棚過度燃燒！鄧愷威戰略地位提升
隨著先發投手群頻頻早退，太空人牛棚的負擔越來越沈重。長中繼要角瑞恩（Ryan Weiss）近日兩戰狂投超過120球，已經燃燒殆盡；原本的另一名人選法蘭斯（J.P. France）則在昨日長投59球後遭到DFA。
在牛棚戰力幾乎燃燒殆盡的情況下，台灣投手鄧愷威雖然在台灣時間8、9兩日曾連續登板合計投25球，但近期已獲得完整的3日休息，是目前太空人陣中極少數具備長中繼經驗且手臂體力充裕的活棋。美媒《休士頓紀事報》直言，現有牛棚長中繼很難在短時間內支援先發，而手臂狀態最穩定的鄧愷威，隨時可能被賦予吃下更多局數、甚至是「假先發」的重任。
13天連戰考驗調度 鄧愷威拚表現契機來臨
太空人目前正處於連續13天連戰的地獄賽程，原本計畫的6人先發輪值已經因傷兵潮瀕臨破裂。即便球團可能從3A緊急拉上阿里格蒂（Spencer Arrighetti）等人救援，但由於休息天數考量，鄧愷威在比賽中半段的壓制力與續航力，將直接決定牛棚是否會徹底崩潰。
隨著今井達也可能長期缺陣，這場「先發荒」既是挑戰也是契機。鄧愷威若能在此刻展現壓制力，不僅能成為球隊的救命稻草，更有望在大聯盟站穩一席之地。