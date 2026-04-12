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對於台灣旅美球迷而言，今日是充滿遺憾的「黑色星期日」。效力於亞利桑那響尾蛇3A的頂級左投林昱珉、海盜高階1A的張弘稜以及海盜2A的陳柏毓，三位台灣好手皆在同日先發上陣，卻不約而同陷入控球亂流與失分危機，最終都未能投滿4局便提前退場，三人合計投6又2/3局，總共送出7次四壞球與3次觸身球，失掉13分。目前位居響尾蛇隊農場頂端、效力Reno Aces (AAA)的林昱珉，今日對戰Salt Lake Bees。開賽首局雖投出三振與高飛球，但在2人出局後因保送讓對手上壘。第2局林昱珉一度展現壓制力，不僅製造雙殺且未失分。然而到了第3局，林昱珉狀況急轉直下，單局投出高達21顆壞球。他在滿壘情況下再度投出保送擠回分數，教練團隨即決定將其換下場。林昱珉此役主投約2又2/3局（於第3局換投手），總計失2分皆為責失，更罕見投出4次保送，單局控球迷航成為提早退場主因。效力海盜體系的兩位台灣好手今日也面臨嚴峻挑戰。張弘稜（海盜高階1A）今日迎來本季初先發，但首局便遭遇震撼教育。張弘稜開賽後控球大失準，不僅發生牽制暴傳，更連投保送與觸身球，在好不容易抓下2個出局數後，又遭連續安打狙擊。張弘稜此役僅主投2/3局便狂失6分責失，防禦率飆升至19.64，所幸隊友火力支援協助他最終「逃敗」。至於陳柏毓（海盜2A）本季第2場先發對戰巨人2A。陳柏毓全場受困於觸身球與安打串聯，1、3、4局皆有失分紀錄。他在第4局解決1人後再度因觸身球與連續安打退場。總計主投3又1/3局被敲5安失5分責失，防禦率來到8.53。同樣靠著球隊在第5局的追平攻勢，幸運逃過敗戰。今日3位台灣投手合計僅投約6又2/3局，總共送出7次四壞球與3次觸身球，失掉13分。雖然張弘稜與陳柏毓在球隊強大火力支撐下逃過敗投，但對於3位正力爭上游的台灣強投而言，如何克服控球問題、找回壓制力，將是下一場登板的首要任務。