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▲齊森姆在處理這顆關鍵球時出現判斷與動作失誤，未能及時製造出局數，讓光芒隊跑回再見分。（圖／路透／達志影像）

紐約洋基隊的低迷狀態仍在持續。今（12）日在客場挑戰坦帕灣光芒隊的比賽中，即便王牌左投弗里德（Max Fried）繳出8局失3分的優質先發，洋基打線在得點圈的貧弱表現（10支0），加上延長賽二壘手「壞小子」齊森姆（J. Chisholm Jr.）致命的處理球失誤，最終以3：4在延長賽第10局慘遭再見逆轉，吞下近期4連敗。洋基今日派出休賽季重金簽下的左投弗里德坐鎮，他展現了王牌本色，主投8局僅被敲出零星安打失3分，整場比賽控球精準，將失分壓制在最低限度。然而，洋基打線除了第6至9棒合力貢獻4分打點外，前段中心打者包括賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）等人幾乎全數消音。全場最關鍵的得分機會出現在第5局，洋基在滿壘兩人出局時，輪到具有優異滿壘打擊紀錄的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton），結果他吞下三振，浪費了超前比分的絕佳機會。本場比賽洋基隊打擊表現最佳的球員非卡巴列羅莫屬。他在第8局與延長賽第10局上半分別敲出帶有打點的安打，全場包辦3分打點，一度被視為贏球英雄。然而，10局下半洋基帶著1分領先進入防守，守護神貝德納（David Bednar）面臨光芒隊的「短打戰術」考驗。在滿壘且無人出局的極度壓力下，光芒隊擊出一記內野軟弱滾地球，齊森姆在處理這顆關鍵球時出現判斷與動作失誤，未能及時製造出局數，讓光芒隊跑回再見分。球甚至沒有飛出內野，洋基就因為這一連串的「細節失敗」葬送勝利。賽後總教練布恩（Aaron Boone）對於延長賽的崩盤顯得無奈。洋基在近4場比賽中總計僅得到6分，打線整體的冰冷程度已成為球隊最大的隱憂。明日洋基將派出二年級生舒里特（Cam Schlitter）先發，力求在系列賽最後一場止敗，避免被光芒隊橫掃。