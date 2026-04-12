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民眾黨中配立委李貞秀爭議不斷，日前因直播脫口指新竹市長高虹安拿了創黨主席柯文哲700萬元遭移送中評會，引發黨內不滿，中評會原定9日開會議處，已延至週一（13日）召開。繼民眾黨前立委蔡壁如、賴香伶、陳琬惠等人都公開批評李貞秀應知所進退，對此，新竹市副市長邱臣遠今（12）日受訪表示，新竹市黨部收到許多反應，希望黨中央能夠盡快透過機制公開透明的來回應相關的民意，也希望李貞秀能夠以大局為重。邱臣遠今日上午陪同民眾黨北市松信選區市議員參選人許甫掃街，並接受聯訪。媒體詢文2天前有發文說希望李貞秀知所進退這部分，是否認為她在行為上是不是會影響到民眾黨的選情？邱臣遠回應說，面對問題、解決問題，也一直以來都是民眾黨一貫的態度，面對這個相關的爭議，他身為新竹黨部的主委，確實近期收到非常多基層黨員乃至於公職參選人，不管是議員還是代表，大家的一個反應。所以也希望黨中央能夠盡快透過機制公開透明的來回應我們相關的一個民意。那對於李貞秀女士，「我們也希望他能夠以大局為重。」媒體追問會不會覺得說民眾黨很多問政上的努力都被他一個人的爭議給模糊掉？邱臣遠說，面對問題、解決問題都是民眾黨一貫的態度，希望黨中央能夠盡快透過機制來妥善的處理，回應廣大社會的期待。針對會不會擔心說李貞秀對選情造成影響？許甫表示，其實之前他就有對李貞秀講過說「一念放下萬般自在」，因為外界很多的雜音或許會對她的判斷會有所影響。聽聽現在黨內的聲音，然後聽聽這個黨內同志對她的建言，所以有些事情或許放下會比較自在。