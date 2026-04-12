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▲張凌赫（如圖）近期因熱播劇《逐玉》爆紅。曾和他合作、挖掘他的台灣導演江金霖指出，他有鮮活的靈魂，能抓住觀眾目光。（圖／翻攝自微博@張凌赫z）

實戰演出）

中國影星張凌赫近期因《逐玉》爆紅，當年發掘他的台灣導演江金霖，近期和「拍手Clappin」人才平台宣合作，正式啟動2026年度旗艦企劃、手機直幕劇《雙重曝光》的全台演員大海選。江金霖透露，男神爆紅的原因，在於靈魂是否鮮活。江金霖將在《雙重曝光》擔任監製和導演，他過去曾發掘張凌赫、周雨彤、鄭業成，現在都是一線大咖。而他和在張凌赫2021年合作青春校園劇《我和我的時光少年》，也成為張凌赫出道早期的代表作。談及這些明星為何能爆紅？他分享選角密碼：「關鍵在於靈魂的鮮活度，以及能否在短時間內抓住觀眾目光。」他表示，手機直幕劇節奏極快，每集短短幾分鐘，演員必須具備「第一秒就入戲」的強烈能量，並將自身本色與角色融合在一起，這種抓住人目光的特質，正是男神脫穎而出的核心。這次在台海選，他同樣會延續這套神準眼光，尋找下一個能震撼市場的新鮮面孔。《雙重曝光》劇本的故事原型，是來自「拍手」創辦人、資深選角統籌吳芮甄20歲時的親身經歷，塵封10年的深刻掙扎與感受，終於在神祕貴人支持下重啟開發。瀚草文創創辦人曾瀚賢表示，「拍手」不只是媒合平台，更要透過高規格的手機直幕劇，打破影視人才的焦慮，雖然目前合作的天王、天后級音樂IP仍保密，但已是朝亞洲首部「電影規格」直幕劇的定位前進。目前海選已於4月正式啟動。