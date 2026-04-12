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洛杉磯道奇隊日籍巨星大谷翔平今（12）日在主場對陣遊騎兵的比賽中，再次寫下歷史。他不僅敲出本季個人首記、生涯第25支首局首打席全壘打，更將連續上壘紀錄推升至45場，繼續刷新由鈴木一朗保持的日本球員紀錄。而這顆意義非凡的本季主場首轟紀念球，最終由一位19歲的大學生接到，他賽後大方表示，要把這份大禮送給最心愛的弟弟。遊騎兵隊此役首局靠著尼莫（Brandon Nimmo）的全壘打先馳得點，沒想到大谷翔平隨即在1局下面對遊騎兵先發投手萊特（Jack Leiter），大谷在球數2好1壞的情況下，逮中一顆滑球奮力揮擊，球飛出後形成一道優美的弧線，直擊右外野看台。根據數據統計，這球的打擊初速高達104.5英哩（約168.1公里）、飛行距離390英呎（約118.9公尺），仰角則是完美的36度。大谷在擊球瞬間就知道會是一發全壘打、自信跨出確信步，幫助球隊扳平比分。這顆珍貴的全壘打球，最終由住在加州的19歲大學生維亞波羅斯（Joaquin Villalobos）幸運接獲。他說自己其實是帕赫斯（Andy Pages）的球迷，但大谷翔平也以些微差距排在他心中第二位。維亞波羅斯受訪時激動地表示：「我真的太興奮了！大谷翔平是這麼偉大的球員，能親手拿到他打出的球真的非常特別。他能加入道奇隊我已經很開心了，現在還能拿到這顆球，我真的超級幸福。」維亞沃羅斯透露，全家人當時正一起在場觀戰，但他7歲的弟弟和父親剛好離開座位去買大熱狗，錯過了親眼目睹大谷開轟的瞬間。雖然紀念球價值不菲，但維亞波羅斯心中已有更好的安排。他透露，弟弟是大谷翔平的頭號鐵粉，「我打算把這球送給弟弟，讓他一生好好珍惜。」最有趣的是，全壘打發生的當下，他的父親與弟弟正好離席去買熱狗，完美錯過了現場接球的瞬間。維亞波羅斯笑說：「等他們回來看到這個驚喜，一定會樂歪了！」目前正為了成為教師而努力的他，也打趣地表示，未來或許會把這顆球帶進教室展示給學生看，希望未來能讓學生感受到大谷那種奮鬥不懈的精神。