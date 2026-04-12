日前中國聲稱促成了美國與伊朗之間的停火協議，但近日卻被爆出，中國可能向伊朗提供肩射式飛彈。雖然目前尚無法確認相關武器已實際交付，不過美國總統川普（Donald Trump）撂狠話警告，若真如此，北京將面臨「大麻煩」。
根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，據三名知悉最新情報評估的人士透露，美國情報顯示，中國正準備在未來幾週內向伊朗交付新型防空系統。
外交挑釁與停火變數
這項舉動被視為極具挑釁性，因為北京日前才聲稱曾協助促成美伊之間本週稍早達成的停火協議。此外，川普原定於下月初訪問中國，與中國國家主席習近平舉行會談。
該情報亦凸顯，伊朗可能正利用停火期間，在重要外國夥伴協助下補充部分武器系統。
其中兩名消息人士告訴CNN，有跡象顯示北京正試圖透過第三國轉運這些貨物，以掩蓋真實來源。
武器細節：威脅美軍軍機的便攜式防空飛彈
消息人士稱，北京準備轉交的系統為肩射式防空飛彈（MANPADS），這類武器在長達五週的戰爭期間，曾對低空飛行的美軍軍機構成非對稱威脅；若停火破裂，未來也可能再次形成威脅。
川普日前曾在記者會上指出，上週在伊朗上空被擊落的F-15戰機是被「手持肩射式熱追蹤飛彈」擊中的。儘管德黑蘭稱使用了「新型」防空系統但未提供細節，目前尚不清楚該系統是否為中國製造。
各方回應：川普強硬與中方否認
川普11日離開白宮前往佛羅里達州時，被問及是否與習近平談過此情報，他暗示北京若向德黑蘭運送武器將面臨後果。
他直呼：「如果中國真的那麼做，中國將會面臨大麻煩（Big Problems），好嗎？」不過川普沒有透露他是否與習近平通話。
中國駐華盛頓大使館發言人則對此強烈否認，聲稱從未向衝突任何一方提供武器，相關資訊並不屬實。「作為負責任的大國，中國始終履行國際義務。我們敦促美方停止發表無端指控、惡意聯覺與渲染炒作。」
北京的戰略盤算：在平衡中求利
消息人士指出，向伊朗運送防空飛彈將標誌著中國自2月份美以發動軍事行動以來，對伊朗支持程度的顯著升級。
中國企業持續向伊朗出售受制裁的軍民兩用技術，使德黑蘭得以持續發展武器並提升導航系統；但若由中國政府直接提供武器系統，將代表援助層級出現新變化。
情報人士分析，中國並不認為公開介入衝突、直接對抗美國與以色列具有實質戰略價值，因為那將是一場難以取勝的行動。相反地，北京試圖在維持對外中立的同時，繼續扮演伊朗的友好夥伴，以便在戰後能維持「否認權」。
消息人士也表示，中方可能主張防空系統屬於防禦性武器，而非進攻性武器，以此區隔其與俄羅斯的支持方式。據CNN報導，莫斯科在戰爭期間持續透過情報共享支持伊朗政權，協助其對中東地區的美軍人員與資產進行打擊。
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外交挑釁與停火變數
這項舉動被視為極具挑釁性，因為北京日前才聲稱曾協助促成美伊之間本週稍早達成的停火協議。此外，川普原定於下月初訪問中國，與中國國家主席習近平舉行會談。
該情報亦凸顯，伊朗可能正利用停火期間，在重要外國夥伴協助下補充部分武器系統。
其中兩名消息人士告訴CNN，有跡象顯示北京正試圖透過第三國轉運這些貨物，以掩蓋真實來源。
武器細節：威脅美軍軍機的便攜式防空飛彈
消息人士稱，北京準備轉交的系統為肩射式防空飛彈（MANPADS），這類武器在長達五週的戰爭期間，曾對低空飛行的美軍軍機構成非對稱威脅；若停火破裂，未來也可能再次形成威脅。
川普日前曾在記者會上指出，上週在伊朗上空被擊落的F-15戰機是被「手持肩射式熱追蹤飛彈」擊中的。儘管德黑蘭稱使用了「新型」防空系統但未提供細節，目前尚不清楚該系統是否為中國製造。
各方回應：川普強硬與中方否認
川普11日離開白宮前往佛羅里達州時，被問及是否與習近平談過此情報，他暗示北京若向德黑蘭運送武器將面臨後果。
他直呼：「如果中國真的那麼做，中國將會面臨大麻煩（Big Problems），好嗎？」不過川普沒有透露他是否與習近平通話。
中國駐華盛頓大使館發言人則對此強烈否認，聲稱從未向衝突任何一方提供武器，相關資訊並不屬實。「作為負責任的大國，中國始終履行國際義務。我們敦促美方停止發表無端指控、惡意聯覺與渲染炒作。」
北京的戰略盤算：在平衡中求利
消息人士指出，向伊朗運送防空飛彈將標誌著中國自2月份美以發動軍事行動以來，對伊朗支持程度的顯著升級。
中國企業持續向伊朗出售受制裁的軍民兩用技術，使德黑蘭得以持續發展武器並提升導航系統；但若由中國政府直接提供武器系統，將代表援助層級出現新變化。
情報人士分析，中國並不認為公開介入衝突、直接對抗美國與以色列具有實質戰略價值，因為那將是一場難以取勝的行動。相反地，北京試圖在維持對外中立的同時，繼續扮演伊朗的友好夥伴，以便在戰後能維持「否認權」。
消息人士也表示，中方可能主張防空系統屬於防禦性武器，而非進攻性武器，以此區隔其與俄羅斯的支持方式。據CNN報導，莫斯科在戰爭期間持續透過情報共享支持伊朗政權，協助其對中東地區的美軍人員與資產進行打擊。
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