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▲IU、邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》開播後，劇情設定被網友批評「太肉麻」、「看不下去」。（圖／IG@disneypluskr）

韓劇《21世紀大君夫人》近期開播後收視表現亮眼，甚至創下新高紀錄，話題度持續攀升。不過在熱度之外，韓國網路上也出現不少批評聲浪，尤其IU在劇中的「女財閥」設定，引發兩極討論，許多人評價：「角色不適合她」、「沒有貴氣」，認為IU還是適合《苦盡柑來遇見你》、《我的大叔》裡頭的那種人設，甚至有人吐嘈她在新劇中不管做什麼都像小學生在模仿大人。在本週播完第一、二集後，有韓國網友在Threads上發表了觀後感，表示自己實在看不下去，認為IU並不適合這樣的角色，並強調：「已經不是演技好壞的問題，而是角色本身就不適合她。」貼文迅速吸引超過40萬瀏覽、超過300則留言，掀起熱烈討論。不少留言也點出關鍵問題，有人認為角色明明想營造致命魅力，卻完全感受不到那種氣場；也有人直言IU缺乏像金智媛在《淚之女王》中的優雅感，甚至拿孫藝真在《愛的迫降》的財閥形象來比較，認為差距明顯，更有網友下了簡短卻狠心的註解：「沒有貴氣」。除了IU之外，劇情設定和內容本身也被批評過於肉麻、導致出戲。有觀眾表示：「真的看不下去，第二集看到一半就棄劇了」、「從第一集開始就太尷尬，有點撐不住」，甚至吐槽：「不管做什麼都像小學生在模仿大人」，認為整體台詞與氛圍都有些奇怪，人物塑造與情感鋪陳略顯誇張，讓人難以投入。不過也有部分網友緩頰，認為IU過去在《我的大叔》、《德魯納酒店》等作品中的表現依然亮眼，實力無庸置疑，應該是角色適配度的問題。同時也有聲音點名若由孫藝真、金智媛、徐睿知、文佳煐等演員詮釋，或許會更貼近觀眾想像。即便如此，《21世紀大君夫人》在收視表現上依舊勢不可擋，憑藉首播首都圈8.2%、全國7.8%的亮眼成績，不僅登上同時段收視冠軍，更一舉衝進MBC歷代首播紀錄前三名，後續評價是否能隨劇情逆轉，也成為關注焦點。