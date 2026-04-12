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▲在今日賽前記者會上，總教練羅伯斯針對大谷翔平開季至今在主場尚未產出長打與打點的現象發表看法。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平於今（12）日對陣德州遊騎兵的比賽中，敲出本季主場首支全壘打，這發全壘打不僅具有追平比分的指標意義，印證了道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前「神預言」。當地轉播實況主對此大讚：「總教練真的說對了！」在今日賽前記者會上，總教練羅伯斯針對大谷翔平開季至今在主場尚未產出長打與打點的現象發表看法。儘管數據顯得有些反常，但羅伯斯當時充滿信心地向媒體表示：「我知道大谷還沒在主場留下長打或打點紀錄，這聽起來很瘋狂，但請相信我，這些紀錄就在今晚會誕生。」結果大谷翔平在首局首打席，面對遊騎兵右投萊特（Jack Leiter）投出的內角滑球，一棒掃出右外野看台，這發全壘打飛行距離達390英尺（約118.9公尺），打擊初速高達104.5英里（約168.2公里）。當地轉播機構「SportsNet LA」的實況主播尼爾森（Stephen Nelson）在大谷開轟後，隨即向觀眾提到羅伯斯賽前的這番話。尼爾森興奮地表示：「總教練完全說中了，這真的是大正解！」解説嘉賓、道奇傳奇名投赫許亥瑟（Orel Hershiser）也讚嘆大谷精準掌握了這顆滑球。這支全壘打是大谷翔平大聯盟生涯第26支「首局首打席全壘打」，同時也將他的連續出壘紀錄推升至45場，持續改寫由他保持的日本球員新紀錄。