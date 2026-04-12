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針對近期專家學者指出，敵對勢力透過蒐集看似零碎且非機密資訊，逐步拼湊我國防運作全貌，顯示國安威脅已由傳統機密竊取，轉為更隱蔽、多元的滲透模式。據了解，陸軍已經意識到在社群媒體建制工作群組的風險，相關保密防諜觀念已納入部隊日常教育體系，並透過多元宣導方式持續強化官兵國安意識，確保各項資訊安全無虞。陸軍司令呂坤修特地要求在上週的軍務會報，由保防安全組實施關於資訊安全管制的具體做法，現行保防教育不僅著重於機密資料管理，更強調「資訊整體防護」概念，提醒官兵即使是值勤表、膳食菜單、車輛調度等看似一般性資訊，亦可能遭有心人士蒐整利用，進而影響整體防衛安全。各單位透過圖文案例、情境宣教及實務演練等方式，使官兵了解敵對勢力常以金錢利誘、情感拉攏、學術交流或網路接觸等手法，逐步建立關係、降低警覺，進而誘導提供資訊，強化「由小見大」的風險辨識能力。呂坤修強調，保防安全是作戰安全的關鍵，全體官兵必須將「異常即通報」及「不接觸、不提供、不討論」等原則納入部隊管理重點。今年起在忠誠報開設「保防DNA」的單元，目的是讓要將國家認同與保防警覺成為每一位官兵的標準配備，並結合資通安全規範，全面強化公務群組使用管制機制，針對群組建立、成員審核、權限分級、訊息傳遞及內容管理等環節，訂定明確作業規範，嚴防未經授權人員接觸及不當資訊流通，降低因翻拍、截圖、轉傳等行為所衍生之外洩風險，有效防範機敏資訊外流。同時透過實際案例宣導，提醒官兵面對異常接觸或不當誘惑時應即時反映，確保個人與單位安全。陸軍強調過去已經有太多因為公務群組裡面傳遞的訊息，被截圖外流造成極大的困擾，尤其敵對勢力亦常以看似友善、無害之交流包裝統戰話術，藉以降低我方人員警覺，逐步引導落入滲透陷阱。因此，既要善用資訊科技帶來的便利，也要兼顧保密安全的要求。陸軍認為，保密防諜工作並非口號，而是落實於日常生活與工作細節之中，未來將持續精進教育內容與宣導作為，結合實際案例與新興滲透手法，全面提升官兵國安敏感度，形塑「保防即生活」之整體氛圍，從源頭防範各類滲透風險，共同守護國家安全。