皮克敏系列手遊《Pikmin Bloom》在全台掀起熱潮，隨著入坑玩家越來越多，這款真正的「休閒走路遊戲」，也隨社群發酵成為「專業養成遊戲」，掌握《Pikmin Bloom》各種機制才能快速養成，獲取更強戰力和取得特殊飾品，《NOWNEWS》也透過本文整理「餵食皮克敏技巧、皮克敏禿頭怎麼辦」等技巧。
皮克敏種類、型態
在《Pikmin Bloom》中，玩家需要到各地走路、解任務獲取「花苗」，隨等級提升解鎖的花苗，能拔出不同的皮克敏，除透過顏色分別外，需要10000步的「大花苗」，可以長出帶有飾品的隨機皮克敏；限時活動取得的「金色花苗」則只需要100步，可以長出帶有活動飾品的隨機皮克敏。
📌紅色皮克敏：紅色花苗，等級1解鎖，1000步
📌黃色皮克敏：黃色花苗，等級2解鎖，1000步
📌藍色皮克敏：藍色花苗，等級4解鎖，1000步
📌紫色皮克敏：紫色花苗，等級7解鎖，3000步
📌白色皮克敏：白色花苗，等級9解鎖，3000步
📌羽翅皮克敏：粉紅色花苗，等級10解鎖，5000步
📌岩石皮克敏：灰色花苗，等級11解鎖，5000步
📌冰凍皮克敏：冰藍花苗，等級13解鎖，5000步
皮克敏友好度是什麼？怎麼提升？
在《Pikmin Bloom》中，被拔出的皮克敏和玩家之間會有「友好度」需要培養，友好度以「愛心圖示」標記，獲得4顆紅色愛心後，會開始累積黃色愛心，友好度上限為「4顆紅心＋4顆黃心」，也就是累積8顆愛心。
想要提升與皮可敏的友好度，最直觀的方式是「餵食精華、探險、參與蘑菇挑戰」，皮克敏友好度越高，打磨菇時戰力加成越高，且收集完4顆紅心後，皮克敏可以免費進行一次「特殊探險」，派它回到出生地，就會帶回飾品，玩家稱為「出生禮」。
皮克敏為什麼會禿頭？不要無腦狂餵
和人類一樣，可愛的皮克敏也有自己的食量，吃太飽會變懶、變弱，在《Pikmin Bloom》中，皮克敏會有「葉子、花苞、開花、禿頭」4種型態，而這4種型態的呈現，取決於玩家「走路步數、餵食方法」。
📍葉子➡️花苞：處於葉子狀態的皮克敏，可以透過「餵食白色精華、累積步數」變成花苞狀態，餵食精華就是給他們吃白色精華球，若是其他顏色的特殊精華，皮克敏會直接開花；累積步數方面，隊伍內的皮克敏走1800步會變花苞，當天總步數達5000步，所有皮克敏都會變花苞。
📍花苞➡️開花：成為花苞的皮克敏，如果再餵食白色精華，就會發光，開出一般花瓣，餵食黃色、紅色、藍色精華，則會開出相對應的特殊花瓣，且花苞狀態開花，收成的花瓣數量都會是兩倍，此時玩家就能收集花瓣用於後續在各地種花。
📍開花➡️禿頭：每隻皮克敏都有6次的「摘花」限制，只要皮克敏開了6次花，頭上的花朵會脫落並進入禿頭的疲憊狀態，此時的皮克敏戰力非常弱，玩家需要等待重置（2至6小時不等），或繼續走路來讓皮克敏回復精神。
皮克敏禿頭怎麼辦？快速恢復小技巧
《Pikmin Bloom》的皮克敏雖然會禿頭，但玩家也能變向利用這項遊戲機制，首先如果本身就確定會「大量走路」，無需擔憂皮克敏禿頭，只要選定自己想要重點養成的皮克敏放進隊伍中，當它們禿頭後，走1800至2000步就會自動重置為葉子。
此外，直接將「禿頭的皮克敏」派去「探險任務」，無論是取得花苗、水果、明信片，任務返回的皮克敏，都會從禿頭狀態回到葉子型態；玩家就能重新透過上述的走路、餵精華來養成皮克敏。
⚠️小提醒
📍《Pikmin Bloom》每天下午4點左右，會讓所有「葉子」狀態的皮克敏變成「花苞」，讓玩家在下班時間可以收成花瓣，不過「禿頭的皮克敏不會在此時變成花苞！」
📍《Pikmin Bloom》在晚上9點至隔天清晨4點會開始統計玩家步數和遊戲數據，這段時間的皮克敏，無論如何累積步數，「葉子都不會變花苞、禿頭也不會變葉子」，玩家只能等清晨4點，系統重置後，所有皮克敏都會回到葉子狀態。
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在《Pikmin Bloom》中，玩家需要到各地走路、解任務獲取「花苗」，隨等級提升解鎖的花苗，能拔出不同的皮克敏，除透過顏色分別外，需要10000步的「大花苗」，可以長出帶有飾品的隨機皮克敏；限時活動取得的「金色花苗」則只需要100步，可以長出帶有活動飾品的隨機皮克敏。
📌紅色皮克敏：紅色花苗，等級1解鎖，1000步
📌黃色皮克敏：黃色花苗，等級2解鎖，1000步
📌藍色皮克敏：藍色花苗，等級4解鎖，1000步
📌紫色皮克敏：紫色花苗，等級7解鎖，3000步
📌白色皮克敏：白色花苗，等級9解鎖，3000步
📌羽翅皮克敏：粉紅色花苗，等級10解鎖，5000步
📌岩石皮克敏：灰色花苗，等級11解鎖，5000步
📌冰凍皮克敏：冰藍花苗，等級13解鎖，5000步
在《Pikmin Bloom》中，被拔出的皮克敏和玩家之間會有「友好度」需要培養，友好度以「愛心圖示」標記，獲得4顆紅色愛心後，會開始累積黃色愛心，友好度上限為「4顆紅心＋4顆黃心」，也就是累積8顆愛心。
想要提升與皮可敏的友好度，最直觀的方式是「餵食精華、探險、參與蘑菇挑戰」，皮克敏友好度越高，打磨菇時戰力加成越高，且收集完4顆紅心後，皮克敏可以免費進行一次「特殊探險」，派它回到出生地，就會帶回飾品，玩家稱為「出生禮」。
和人類一樣，可愛的皮克敏也有自己的食量，吃太飽會變懶、變弱，在《Pikmin Bloom》中，皮克敏會有「葉子、花苞、開花、禿頭」4種型態，而這4種型態的呈現，取決於玩家「走路步數、餵食方法」。
📍葉子➡️花苞：處於葉子狀態的皮克敏，可以透過「餵食白色精華、累積步數」變成花苞狀態，餵食精華就是給他們吃白色精華球，若是其他顏色的特殊精華，皮克敏會直接開花；累積步數方面，隊伍內的皮克敏走1800步會變花苞，當天總步數達5000步，所有皮克敏都會變花苞。
📍花苞➡️開花：成為花苞的皮克敏，如果再餵食白色精華，就會發光，開出一般花瓣，餵食黃色、紅色、藍色精華，則會開出相對應的特殊花瓣，且花苞狀態開花，收成的花瓣數量都會是兩倍，此時玩家就能收集花瓣用於後續在各地種花。
📍開花➡️禿頭：每隻皮克敏都有6次的「摘花」限制，只要皮克敏開了6次花，頭上的花朵會脫落並進入禿頭的疲憊狀態，此時的皮克敏戰力非常弱，玩家需要等待重置（2至6小時不等），或繼續走路來讓皮克敏回復精神。
《Pikmin Bloom》的皮克敏雖然會禿頭，但玩家也能變向利用這項遊戲機制，首先如果本身就確定會「大量走路」，無需擔憂皮克敏禿頭，只要選定自己想要重點養成的皮克敏放進隊伍中，當它們禿頭後，走1800至2000步就會自動重置為葉子。
此外，直接將「禿頭的皮克敏」派去「探險任務」，無論是取得花苗、水果、明信片，任務返回的皮克敏，都會從禿頭狀態回到葉子型態；玩家就能重新透過上述的走路、餵精華來養成皮克敏。
⚠️小提醒
📍《Pikmin Bloom》每天下午4點左右，會讓所有「葉子」狀態的皮克敏變成「花苞」，讓玩家在下班時間可以收成花瓣，不過「禿頭的皮克敏不會在此時變成花苞！」
📍《Pikmin Bloom》在晚上9點至隔天清晨4點會開始統計玩家步數和遊戲數據，這段時間的皮克敏，無論如何累積步數，「葉子都不會變花苞、禿頭也不會變葉子」，玩家只能等清晨4點，系統重置後，所有皮克敏都會回到葉子狀態。