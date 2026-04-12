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洛杉磯湖人上戰由41歲當家球星詹姆斯（LeBron James）單核出戰，101：73大勝鳳凰城太陽，知名詹姆斯鐵粉、美國NBA名嘴布魯薩德（Chris Broussard）在節目中重申，認為詹姆斯才應該是湖人第一持球選擇，而非唐西奇（Luka Doncic），「如果讓詹姆斯去做唐西奇的持球和組織進攻工作，詹姆斯也能做到，但關鍵就是，唐西奇不會打無球。」詹姆斯對上太陽一戰，僅上場32分鐘攻下28分、6籃板與12助攻，全場僅有2次失誤，在唐西奇缺陣下，率領湖人拿下本季第52勝。賽後詹姆斯也成為NBA史上最老達成單場28分、至少10助攻且僅2次失誤的超級名將。布魯薩德就表示，「很明顯，如果讓詹姆斯去承擔唐西奇現在這種持球和組織進攻的角色，他也能做到，而且可能做得更好。」布魯薩德隨後補充道，「因為他不像唐西奇那樣，會有過多持球和運球，在我看來，如果由詹姆斯來當主持球者，湖人轉移球會更快一些。」布魯薩德認為，湖人現在讓唐西奇擔任持球核心唯一原因，就在於唐西奇無法在無球時做出貢獻，「問題在於，唐西奇沒法像詹姆斯那樣去打無球。唐西奇就是得把球一直握在自己手裡。」例行賽剩下最後1天賽程，湖人仍有機會與金塊爭奪西區第三席位，如果明天擊敗爵士，至少確保西區第四席位，首輪面對火箭擁有主場優勢。