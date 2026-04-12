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▲富邦勇士總教練許晉哲在受訪時感觸極深，他透露林志傑之所以能成為不老傳奇，全靠極致的自律。（圖／記者林柏年攝）

▲根據官方統計，林志傑今日引退賽單場票房收入達新台幣2000萬元，周邊商品銷售約500萬元，單日總收入突破2500萬元。（圖／富邦勇士提供）

▲哈孝遠不改幽默本色，喊話傑哥退休後可以「再多生幾個小野獸」為國爭光。（圖／記者林柏年攝）

「野獸」林志傑的引退系列賽，今（12）日將在台北小巨蛋迎來最終戰。昨日系列賽首戰林志傑才以本季新高21分、首節4記三分球的瘋狂表現，率領臺北富邦勇士擊潰龍頭領航猿，並在場上再度上演經典的「野獸怒吼」。在傳奇生涯的最後時刻，與林志傑併肩作戰多年的教練、老隊友與學弟接受《NOWnews》採訪時，紛紛為林志傑送上祝福。富邦勇士總教練許晉哲在受訪時感觸極深，他透露林志傑之所以能成為不老傳奇，全靠極致的自律。「我以前都是第一個到球場的，但自從來到富邦碰到志傑，我發現健身房裡永遠已經有人，那個人就是林志傑。」許總直言，希望年輕球員能看到林志傑為什麼能打到43歲，也期許林志傑退役後能從「身教」轉為「言教」，繼續引領台灣籃球發光發熱。許總也特別提到，林志傑為了籃球犧牲許多陪伴家人的時間，「志傑有4個小孩，球員生活非常不容易，希望他退休後能把時間留給最親愛的家人。」林志傑昔日的台啤戰友們也紛紛現身祝福。陳世念感性表示真的很捨不得，看著林志傑在場上拚搏，總會想起當年並肩作戰的畫面，「你的畫面會永遠留在我，也會永遠留在所有台灣籃球迷的心中。」不過陳世念還是很開心林志傑的人生進入下一個階段，「我相信這個不是結束，而是另一個開始。」陳世念最後也獻上祝福：「祝福你在下一個階段，會在人生有更好的一個野獸的篇章。」另一名老戰友何守正也對林志傑的退休感到開心，他認為林志傑的人生上半場已為台灣籃球貢獻所有，希望他下半場能帶著健康的身體享受生活。曾與林志傑在中華隊與CBA多次聯手的劉錚則笑說，心情很矛盾，「一方面捨不得，一方面也開心他終於不用那麼辛苦了，希望退休後我們還是能常聚。」小學弟林庭謙則說：「希望他退休之後能也是有很好的很好的發展。」吳永仁也期盼傑哥能健康地打完這個球季，帶領球隊更往上走。除了溫馨祝福，老隊友哈孝遠不改幽默本色，喊話傑哥退休後可以「再多生幾個小野獸」為國爭光。而與林志傑交情深厚的陳建州則感性致謝，直言志傑這些年的犧牲都是值得的，更當場拋出橄欖枝：「如果你未來要轉任行政或制服組，像當年一樣，我們再合作一把吧！」林志傑的引退，象徵著台灣籃球一個時代的更迭，但他在場上展現出的鬥志與「野獸精神」，將永遠烙印在每一位台灣球迷的心中。