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▲ 針對轄區內曾查獲毒品案件較多之重點路段加強部署，結合交通及刑事警力同步執行攔查作業，全面強化防制作為。（圖／鳳山分局提供）

爲維護市民交通安全並展現嚴正執法決心，高市警局鳳山分局於11日晚間規劃執行酒（毒）駕取締專案勤務，針對轄區內曾查獲毒品案件較多之重點路段加強部署，動員警力32名，設置2處路檢點，結合交通及刑事警力同步執行攔查作業，全面強化防制作為。這次專案除持續執行酒駕取締外，也針對毒駕加強查緝。警方表示，路檢攔查所查獲之毒駕案件，多屬以持有毒品成品並施用後駕車之行為，對公共安全危害甚鉅。為有效遏止毒駕問題，除路面攔查外，警方亦將持續向上溯源，強化毒品來源查緝，從源頭打擊，雙管齊下，全面壓制毒品危害。鳳山分局強調，維護交通安全係長期且持續性工作，透過專案勤務與日常巡查相互結合，持續提升見警率與攔查強度，防制酒後及施用毒品後駕車之違法行為，確保用路人安全。警方呼籲，依《刑法》第185條之3及《道路交通管理處罰條例》第35條第1項規定，酒（毒）駕行為將面臨高額罰鍰、吊扣或吊銷駕照，甚至負擔刑事責任；如因而致人重傷或死亡，更將面臨重刑處罰。請民眾切勿心存僥倖，務必拒絕酒（毒）駕、守法駕駛，共同維護交通安全，確保每位市民都能平安回家。