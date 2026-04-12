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台灣籃壇「野獸」林志傑本周兩場退役戰在小巨蛋開打，臺北富邦勇士今（12）日分享「志傑與勇士隊友們的冷知識」影片。其中，台啤野獸時期「灌倒籃框」那天，竟是隊友林俊佑滿月！甚至林志傑和總教練許晉哲首度在1999年亞青（U18亞洲盃籃球賽）當隊友，半年後莫巴耶才出生，莫巴耶驚訝答「我根本是嬰兒（I’m a baby）」但誇林志傑像21歲，對此，林充滿父愛笑回，「他們好像我小孩一樣」。影片一開始就提到台啤林志傑在2003年11月30日對上台銀的經典戰役，他灌倒籃框「驚天一扣」不僅是球迷難忘的畫面，也是林俊佑（Spencer）滿月！對此，林俊佑承認看過影片，笑說「太瘋了吧，我那時候竟然才滿月！」已過不惑之年的林志傑，國三長到180公分工才正式加入籃球校隊，那年阿庫斯剛出生；而加入台啤那一年，則是強納森出生。阿庫斯聽到後一聲「夭壽喔（Damn）！傑哥好老喔」笑翻眾人。林志傑看到這題也直呼「傻眼了」，後暖回「他們好像我小孩一樣」眼神話語對隊友的關愛與長輩情。追朔到1999年，林志傑首度跟富邦勇士總教練許晉哲當隊友打亞青，直到半年後莫巴耶才出生。莫巴耶超驚訝，「我根本是嬰兒（I’m a baby），他從我出生前就在打球了」再補一句「但他看起來還是像21歲」。結果林志傑卻幽默表示，「（莫巴耶）才出生喔，他有謊報嗎？」就連教練許晉哲也笑回，「哇莫巴耶年紀那麼小喔，沒有謊報喔，我懷疑喔」趣味十足。2018年林志傑與古德溫兩人曾同時出現在CBA浙江，兩人分別在廣廈、金牛隊，古德溫說自己確實不知道這件事，但來到台灣後，「我很快就知道他是誰，不論他到哪裡大家都會為他加油，我見識到他有多偉大，我很開心成為其中一分子」肯定林志傑對台灣男籃的影響有目共睹。影片也回顧林志傑帶領中華隊在亞錦賽重返四強的2013年，是吳永盛完成籃球生涯第一次灌籃；曾祥鈞、吳永盛其實早在2019年7月的BE HEROES經典對決籃球賽，就和林志傑當隊友了！結果眾人紛紛表示「忘記了！」、「完全忘記有跟傑哥同隊」。林志傑當看到洪楷傑是他球員生涯中，唯二名字也帶「傑」字的隊友時，卻馬上說「最頑皮的就他」，反被工作人員問「是不是有傑的都這樣？」他冷靜答「我還好吧！」，但認同洪楷傑和自己一樣「滿悶的」，個性比較悶騷。同樣一起披過國家隊戰袍的蔡文城，與林志傑是現在隊上的老大哥，也是同隊最久的台灣隊友。林提到，「其實中華隊就有同隊過啦，應該是最熟悉的」。面對陣中大哥退役，陳又瑋被問及，自己第一次坐上競選吉普車，是因為要跟志傑爭奪PLG第二季的人氣王時，也謙虛回「爭不贏啦睜不贏」，林志傑則相當肯定學弟們，「我退休後他是有機會的喔」展現學長氣度。身為阿美族的林志傑，和一樣有原住民血統的泰雅族賴廷恩，不僅是同隊最久的原住民隊友，時間更是長達7年。賴說，「他退休只剩我一個原住民」。林志傑看到後也顯得有點感傷，答道，「所以就很不想想到這一段，沒事啦，接下來（我）也要退役了。」林志傑生涯中也和許多洋將合作，揚科維奇是林志傑職業生涯中唯一一個加拿大和塞爾維亞人，霍力飛則是志傑職業生涯最後一位洋將隊友。其中，麥克是何志傑同隊最久的一位，時間長達四年半。麥克說自己並不知道這件事，他直呼「我的兄弟（My guy），這會是個很酷的周末」，祝福野獸退役。今天晚間，林志傑剩下最後一場戰役，也讓球迷相當感動和不捨。