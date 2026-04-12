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民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，一審遭判17年徒刑，對此妻子陳佩琪屢透過社群喊冤，今（12）日再提柯文哲沒處理京華城案，感嘆稱「我們沒執政權，沒警察軍隊，只能任民進黨宰割」，奉勸民進黨不要為了消滅柯文哲一人，把台灣司法搞到付出這麼大的代價，更希望往後有人能寫《京華風雲》，「要燒一本給我們看喔」。陳佩琪表示，柯文哲的經歷自己往後會在臉書上把真相寫出來，一直寫到走掉的那一刻，雖然目前是信者恆信，不信者恆不信的狀態，並重申柯文哲沒有處理京華城案。至於判決書內容，陳佩琪說，這種「我覺得」、「我認為」就可以把一個首都市長定圖利罪13年？幾個公務人員私底下的聊天抱怨，也可以當圖利罪的證據？就算可以好了，請問他們是在講柯文哲施壓嗎？法院上他們不是這麼說的，而是說市長沒給任何指示，自己還特意問柯是否跟紹琇佩講過話？ 柯文哲說印象是有講過幾句，但是是在第一任任期內，也不是為了京華城在溝通。陳佩琪表示，反正就是要栽贓柯文哲圖利罪，所以市長對京華城所做的任何「市政處理程序」、這種正常不過的流程，都要打成是圖利罪的事證就是了。至於判決書寫244萬會給兒子244萬買股票，陳佩琪說，過往自己習慣在每年年初、合法的贈與額度內轉贈錢給孩子，8年的市長任內，每年收入總額平均約700多萬，在監察院的財產申報上8年來不增反減，想也知道夫妻怎可能花費這麼多，都是去了小孩那裏。陳佩琪解釋，財產總額度（加上不動產的公告現值），大約夫妻一人分配到1700萬、這是人走時可以用到的遺產免稅額度，2018年曾在一銀借2000萬房貸打選戰，為處理幕僚薪水轉帳支出方便，柯文哲在第一銀行開了唯一一家網銀帳號，也設定和小孩、妻子間的互轉約定帳戶，於是自己都在年初時利用他一銀網銀做方便且留有紀錄的贈與動作，2024年初照往例轉了244萬給小孩。陳佩琪表示，現在連判決書都拿這個說她貪汙侵占木可的政治獻金？除了惡意的把木可這種開商業發票的公司都打成是政治獻金，做這種極度惡劣的判決和操作外，還把肖像權授權金的入帳時間和贈與孩子的這動作的時間硬生生綁在一起？說她拿肖像權的授權金是拿貪汙款去轉贈給孩子。陳佩琪批，就是一定要把一家人打成是貪汙犯就是了？不這樣民進黨誓不甘休？「民進黨做人留一線吧，這樣下地獄才不用割舌頭下油鍋，民進黨，你們實在不用如此惡劣吧」。民進黨要不要去看看過去吃相是什麼嘴臉？一句「誰沒有拿過我爸爸的錢」是最傳神不過了。陳佩琪反問，民進黨到底有多害怕柯文哲這個人，被許芳瑜和江俊彥如此一判，也都不能選總統、民代、縣市長甚至黨主席，還有需要把他這樣往死裡打嗎？陳佩琪說明，木可就是一家開商業發票的商業公司， 跟扁帽工廠、小英商號和賴桑小舖一樣的經營模式，現在為了把柯文哲入罪，突然就認定木可內都是政治獻金，把木可的錢全操弄成是政治獻金的收入，所有使用因沒向監察院申報，所以都是非法使用，所以都犯貪汙侵占罪？所以法官和檢察官都不敢去查民進黨在總統大選時開的那三家公司？「那我親自去監察院調資料好了，監察院若不給，或根本沒申報，那在來詢問看看你們如何自圓其說？」陳佩琪感嘆，沒執政權與警察軍隊，只能任民進黨宰割，除了用推論來寫判決書外，還寫了一堆「推斷」的東西在判決書上，司法是維持人類社會運作必須的規則，不是拿來當政治操弄用的，「民進黨，奉勸你們不要為了消滅柯文哲一人，把台灣司法搞到付出這麼大的代價啦」。陳佩琪表示，請後人想寫京華風雲的有識之士，把民進黨主政下的台灣寫清楚說明白，看他們是如何用司法整肅，看看民進黨和過去的國民黨和對岸、最痛恨的共產黨有何不同？其實是凶殘更有過之，是讓想寫京華風雲一書的人又多一個題材，所以詳實記錄並回應判決書上和自己有關的內容，「記得有人寫完，要燒一本給我們看喔」。