我是廣告 請繼續往下閱讀

▲華視新聞主播王韻筑（如圖）近期因重感冒，在播報中途休息時，打了哈欠，主控台也未將畫面完全切換到廣告畫面，造成直播事故。（圖／翻攝自王韻筑臉書）

華視新聞日前發生直播事故，主播王韻筑打哈欠的瞬間不慎播出，引起網路熱議，有粉絲錄製影片放上網，關切主播是否工作太累了，還有網友質疑這是不是傳說中新聞圈的內鬥或惡整？對此，王韻筑在臉書還原真相，強調公司內部氣氛其實相當暖心，而且當下同事是擔心她身體，忙著問重感冒的她，有沒有需要衛生紙。針對意外畫面放送，王韻筑在臉書上對觀眾道歉：「沒想到會釀成軒然大波，非常抱歉。」她澄清，那個瞬間並非在偷懶，而是正處於重感冒狀態，「前一天喉嚨腫起來，當下鼻涕鼻水齊發。」而副控與編輯台見狀，正著急詢問她是否需要衛生紙，畫面才因此不慎流出。面對網友懷疑她是否被導播惡整？王韻筑駁斥，她表示，華視新聞台是一個連員工衛生紙需求都會忙著張羅的暖心職場。副控團隊是出於關心她的身體適應情況，絕對不存在網傳的對她不滿或惡整。王韻筑不捨同仁因意外遭攻擊，主動跳出來為幕後團隊發聲，「希望大家不要指責副控，因為並非他們出的錯，真的非常感謝他們。」王韻筑也在文中表示，公司的懲處名單中，打從一開始就沒有她，希望支持她的粉絲不必擔心。事件是始於11日中午華視新聞現場直播，當時節目已進入廣告時間，導播也完成畫面切換，不過因排播人員在訊號切換時出現作業疏失，導致原本不應曝光的幕後畫面全程直播，畫面中可見王韻筑在鏡頭前撩頭髮整理儀容，隨後打了一個大哈欠，完全未察覺畫面正在播出。對此，華視也火速發布正式道歉聲明，指出此次為排播人員切換訊號作業疏失，誤將待命中的棚內畫面播出，已在第一時間進行修正處理，華視對造成觀眾困擾致上誠摯歉意，並將交由公評人進行調查，依結果做必要懲處與流程改善，以避免類似事件再度發生。