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爭執核心：伊朗拒絕放棄核武承諾

伊朗反擊：指責美國「野心過大」

前國務院官員：伊朗「手握更多籌碼」

美國與伊朗11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）展開談判，第三輪談判稍早結束，消息指出雙方仍存在分歧。美國副總統范斯（JD Vance）在第三輪談判結束後召開記者會，宣布與伊朗進行和平談判未能達成協議，德黑蘭拒絕接受美方條件，代表團將在無協議的情況下返國。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，范斯在伊斯蘭馬巴德召開記者會表示：美國與伊朗進行了長達21小時的和平談判，雙方進行多次實質性討論，「壞消息是，我們尚未達成協議。伊朗拒絕接受我們的條件。」在談判結束之後，范斯披露了伊朗拒絕的具體條款。他指出，「事實很簡單，我們需要看到一份肯定的承諾，即他們不會尋求核武器，也不會尋求能讓他們快速獲得核武器的工具。」CNN報導，范斯這番言論暗示，伊朗拒絕放棄核計畫。他補充稱，「問題在於，我們是否能看到伊朗人不僅是現在，不僅是兩年後，而是長期都不發展核武器的根本意志承諾？我們目前還沒看到，但我們希望會看到。」范斯表示，目前尚不清楚談判陷入僵局後會發生什麼。他暗示伊朗仍可回來接受美國的「最終且最優報價」，但他並未預告未來是否會有任何協商來彌補雙方的分歧。美國總統川普（Donald Trump）11日稍早聲稱他並不在乎談判結果：「無論我們是否達成協議，對我來說都沒有區別。」他強調美國在軍事上已經擊敗了伊朗。在停火生效以前，川普曾警告伊朗若不達成協議，其「整個文明將會滅亡」，但目前尚不清楚他是否有意重啟一場在美國國內已深陷民怨、且他宣稱美軍已經「獲勝」的戰爭。伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）則將未能達成協議歸咎於美國提出無理要求。該通訊社記者報導稱：「由於美國所謂的『過度擴張與野心』，雙方目前未能達成共識。」伊朗半官方媒體法斯通訊社也表示，美國「要求過多」是達成協議的一大障礙。主要癥結點在於荷姆茲海峽開放、伊朗濃縮鈾權利以及其他議題，雖然伊朗提出多種方案，但美國的不合理要求阻礙了談判的進展。然而，范斯堅持認為美國的條款已經「相當靈活」，並強調是德黑蘭拒絕承諾放棄核武才導致談判破裂。美國前國務院中東談判代表米勒（Aaron David Miller）表示，伊朗「手握的籌碼比美國人還要多」。他指出，伊朗顯然「不急於做出讓步。」這表明伊朗的行動節奏似乎比美國慢。米勒羅列了目前伊朗在對抗中所擁有的優勢，稱「在我看來，他們手中仍握有。他們已經證明自己能。他們活下來了。」米勒直言：「他們展現了破壞安全與穩定（區域秩序）的驚人能力。這一切都是他們手中的王牌。」他認為目前伊朗的立場仍強硬，「我相信，伊朗寧願冒著再次遭受美國與以色列軍事打擊的風險，也不願在談判桌上一無獲獲地離開。」