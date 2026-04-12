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道奇體育場今（12）日上演「全壘打秀」！日籍球星大谷翔平在首局敲出追平比分的陽春砲，隨後隊友「西語老師」的赫南德茲（Teoscar Hernández）也補上一發三分彈。兩人「背靠背」形式的火力支援不僅讓主場球迷瘋狂，也讓遊騎兵主播對於先發投手萊特（Jack Leiter）感到同情，感嘆這球位置並不差卻依舊被大谷給打出去。比賽甫開局，遊騎兵隊先敲出全壘打領先。然而1局下半，大谷翔平隨即展現「先頭打者全壘打」扳平戰局。火力並未就此停歇，在兩出局一二壘有人的情況下，第6棒的赫南德茲瞄準球路，轟出一發左外野方向的三分砲，一舉將比分反超，奠定領先優勢。大谷和赫南德茲接連開轟，讓當地轉播陣容與球迷興奮不已，紛紛留言表示：「最喜歡看到大谷跟赫南德茲一起開轟！」、「大谷打球，大家都有精神了！」大谷翔平的這記第4轟也讓客隊遊騎兵隊的播報員顯得相當沮喪。遊騎兵轉播單位的雷蒙德（Dave Raymond）無奈地表示：「這簡直是昨晚惡夢的延續。」解説嘉賓巴席克則同情年僅25歲的先發投手萊特，直言：「對他來說這是一場嚴峻挑戰，因為他面對的是史上最偉大的球員之一。那個球位置並不差，但大谷仍能粉碎它，這真的無庸置疑。」除了場上火力四射，兩人私下的好感情也是球迷關注的焦點。赫南德茲自加盟以來，便常在賽前或休息室教導大谷西班牙語，因此被台灣與日本球迷親切稱為「西語老師」。今日兩人開轟後，赫南德茲特地走到大谷座位旁，兩人臉上掛滿笑容擊掌談笑。這種戰友之間親密感讓網友紛紛狂讚：「這對拍檔的氛圍真的太棒了」、「看到他們互動就覺得今天很有希望」。藉由今日的全壘打，大谷翔平已將連續出壘紀錄推進至45場，持續刷新日本球員新紀錄。這也是大谷本季在道奇主場的首支長打，正式擺脫季初在主場手感微冰的質疑。