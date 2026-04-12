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▲何超蓮（左）與竇驍（右）背對鏡頭一同抬頭賞櫻，破除婚變聲浪。（圖／翻攝自何超蓮小紅書）

何超蓮婚變延燒2年！同框竇驍逼哭人

▲何超蓮（左）與竇驍（右）結婚2年多，感情穩定。（圖／翻攝自微博）

何超蓮爆竇驍婚變 向太爆料引熱議

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，2019年與中國男星竇驍公開戀情，2023年在峇里島舉行婚禮，怎料2年多期間婚變傳言不斷，日前更因向太爆料甚囂塵上，外界質疑互動冷淡、貌合神離，直至近日何超蓮於社群小紅書上曬出與竇驍的合照，2人背對鏡頭一同抬頭賞櫻，破除婚變聲浪，不少粉絲看得感動：「是真的還在一起！」、「太感人了，畫面真美。」何超蓮與竇驍自2023年結婚後因聚少離多，多次傳出婚變傳聞，女方前2日於社群曬出與竇驍同框照片，2人併肩走在小道間，櫻花與陽光同時灑落，人影平行地緩緩前進，畫面極具氛圍又浪漫，直接破除婚變聲浪，不少粉絲看得感動：「是真的還在一起！」、「太感人了，畫面真美。」何超蓮曾公開表示，雖然2人見面機會不多，但每天都透過視訊或電話聯繫，感情依然穩定，竇驍也公開回應，強調2人感情沒有問題，去年12月竇驍迎來37歲生日，何超蓮還特地穿上青蛙裝現身給驚喜，2人甜蜜相擁吹蠟燭，女方深情望著男方，互動恩愛，也再次證明夫妻倆感情穩定。何超蓮跟竇驍婚變，先前因向太爆料持續蔓延，一對富家女與男演員的婚變內幕，她表示該名男演員娶豪門千金的動機明確，是為了藉婚姻達成財務保障，還指出男方曾向女方索要人民幣8000萬元（約新台幣3.4億元），雖然向太全程未指名道姓，但不少人聯想到長期傳出婚變的何超蓮夫妻。不過去年11月，有網友在澳洲目擊何超蓮和竇驍，透露2人穿著衝浪的裝備、光著腳丫，不時地說說笑笑，看起來感情非常好，原PO也寫下：「沒上前打擾，但忍不住拍照，明明人家感情甚好」，讓婚變謠言不攻自破，如今女方再曬出與竇驍合照，足見夫妻倆僅是低調生活，並非感情生變。