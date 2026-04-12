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中國領導人習近平今（12）日透過國台辦宣布十大促進兩岸交流政策措施，強調國共兩黨站在堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，來推動兩岸交流。其中台商希望恢復兩岸直航部分有入列外，中國還強調「支持金門共用廈門機場」。面對習近平給的大禮包，國民黨主席鄭麗文僅面對鏡頭說「謝謝、謝謝大家」。國民黨副主席張榮恭表示，去年台灣民眾到中國的人次已超過500萬，在上一次國民黨執政期間，兩岸直航的航點非常非常多，但現在減少非常多，「我們非常樂見大陸方面的宣佈，也希望台灣的政府能夠積極地回應。」就像兩岸航點，其實只要台灣方面接受，就可以實現。針對中方將開放上海、福建到台灣自由行，張榮恭說，2005年連戰主席結束「和平之旅」的時候，中國也是三大對台政策，其中就包括開放民眾到台灣旅遊，但受限當時政府的政策不被接受。那現在中國又再度開放，希望台灣政府不要再有任何的阻攔。因為旅遊界對台灣社會、民生很有幫助。中國對台的十大措施裡，其中有三項與福建、廈門有關，外界好奇是否還會有進一步的溝通與合作？張榮恭認為，如果閩台兩地能夠加強交流，對於增進兩岸的交流融合、對於兩岸人民的和諧相處，我相信台灣和福建都可以扮演積極的角色。