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監察院過去就曾發布新聞稿，指出國內失聯移工問題嚴重，包括非法工作賺得比合法還多的奇特現象、語言溝通的障礙、仲介管理不善和不肖仲介從中牟利等

今年2月失聯移工總數為9.4萬人

勞動部長洪申翰9日在立法院備詢時證實，今年有可能引進首批印度移工，消息一出引發國人對印度移工來台後治安疑慮。對此，「公共政策網路參與平台」至今（12）日已經超過2萬人附議要求立即中止。國民黨立委王鴻薇表示，會要求勞動部收回成命，中止印度移工來台。王鴻薇表示，勞動部長洪申翰在立法院備詢時表示，「首批印度移工最快年底前可引進」，由於國內外相關性犯罪新聞案件頻傳，馬上引發國人憂慮治安與人力管理問題。馬上就有民眾於公共政策網路參與平台，發起「建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫優先確保國人治安與性別平權環境」至今已經破1.8萬人連署，顯見國人的高度焦慮。王鴻薇指出，開放印度移工議題，一直以來都是備受反對，民進黨政府不斷強度關山，2023年就傳出政府正與印度接洽，傳將引進印度移工，民眾擔心台灣在引進印度移工會變成「性侵島」，還走上凱道抗議，而時任行政院長的陳建仁，因政治壓力，牽拖稱是「境外團體散布謠言」意圖抹紅，結果2024年簽署「台印勞工合作備忘錄」，同意開放印度移工。面對連署反對，勞動部目前只回應請國人放心，但問題，至今也不見改善，目前根據移民署統計，，這樣龐大的黑數下．勞動部的信用早就破產，如何放心？王鴻薇表示，他會要求勞動部收回成命，中止印度移工來台。