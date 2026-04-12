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捷克籍山域搜救員「跑山獸」Petr Novotny，近期因參與台中東卯山搜救行動並收取10萬元費用，被外界批評「賞金獵人」，相關話題在網路掀起論戰。財信傳媒董事長謝金河則以「善念與邪念之間」在臉書發文力挺，透露自己算是最早認識Petr的人之一，長年投入山林越野與搜救工作，過去也曾成功救出受困山友，專業能力獲山友圈肯定，判斷是踩到別人的利益，認為「用賞金獵人來批評他，實在太沈重」。謝金河說，這幾天，為了一椿搜救事件引起的風風雨雨，這個事件的主人Petr Novotny，他來自捷克，這次為了東卯山搜救收了10萬元，引發一位救難協會的林姓教官質疑他是「賞金獵人」，於是在網路上引來熱烈討論。謝金河說，自己在台北捷兔在平湖的跑步，沿途大家都在說跑山獸！大家都為跑山獸抱不平。謝金河透露，自己算是最早認識Petr的人之一，他來到台灣最早來台北捷兔，後來他轉戰到外國人比較多的Taiwan Hash，更創立跑山獸，承辦山林越野活動，為了避開利益衝突，退出台北捷兔及Taiwan Hash，可以看出Petr的理念與堅持。謝金河說，印象最深刻的是，2015年捷兔的鷄屎大人和一群山友從塔蔓山縱走，準備從明池出來。鷄屎先生腳程太快，他一馬當先向前衝，卻一個人困在山谷裡。他困在山裡3天，身上沒有帶什麼吃的東西，只靠喝溪水解渴，到了第3天他已經出現幻覺。他的家人動員搜救隊協尋，在大家一籌莫展的時候，Petr和俄羅斯人「沙小」自告奮勇，他們從福山上去，終於救下鷄屎先生。謝金河還說，自己特別向鷄屎先生問起這段往事，並提到沒有他們兩人肯定掛掉！民國31年次的鷄屎先生，那年已經74歲，能撐那麼久，實在很不容易。更重要的是，Petr及沙小腳力都很驚人。在山野間，他們像野兔般的快速和靈活，而且Petr善用衞星定位及深山救人的專業。這次的風波，謝金河判斷是Petr踩到別人的利益，現在有人爆料說救難恊會有一筆不小的預算。這次事件很多挺他的人都站出來聲援他。一個捷克來台灣求學的年輕人，娶了原住民的老婆，他熱愛台灣，用生命來灌溉台灣的山林，這次他用47天找到已經罹難的山友，用賞金獵人來批評他，實在太沈重。謝金河強調，在台灣，很多事情都有兩面看法，不過，如果大家從善念和邪念來看這事件，最後的結果，大家一起定會站在善念這邊！