2026白沙屯媽祖今（12）日（農曆2月26日）晚上11時55分起駕遶境，全台瘋媽祖！根據星巴克官網，新品蘋果山茶花風味美式「免費升級」特大杯foodpanda咖啡優惠；星巴克表示，4月重磅推出3oz「真金」
工藝媽祖珍藏杯款，現在購買指定祈願馬克杯可享88折優惠活動。CAMA優惠碼開領大杯阿里山烏龍茶兌換券。
星巴克：蘋果山茶花美式「免費升級」！第二杯半價 foodpanda咖啡優惠
根據星巴克官網，分享4月foodpanda外送優惠合作活動，即日起至4月14日：
◾️免費升級！活動期間點購星巴克2杯大杯蘋果山茶花風味美式，享「免費升級」特大杯。
◾️第二杯半價！活動期間點購兩杯大杯(含)以上馥列白、焦糖奶香星享那堤，享「第二杯半價」。
星巴克瘋媽祖！3oz真金媽祖珍藏杯開賣 祈願馬克杯88折
迎接媽祖遶境，星巴克也瘋媽祖，全新推出3oz「真金」
工藝打造的媽祖珍藏杯款，立體陶瓷浮雕搭配精緻貼花工藝的馬克杯身，並以閃耀真金細膩點綴，不只展現高雅質感，並象徵招財納福與平安守護真金真意；同步推出3oz真金財神爺珍藏杯款。以及祈願主題小熊鑰匙圈。
星巴克4月7日至4月20
日，活動期間，推出購買指定祈願馬克杯， 即可享有88折優惠；買得到媽祖、月老、三太子、 財神爺、土地公、關聖帝君、觀世音菩薩、 文昌帝君與鍾馗等重要人物，讓日常生活融入平安、招財、 幸福與學業順利等美好祝福。
CAMA：大杯「阿里山烏龍茶兌換券」優惠碼！
CAMA CAFE表示，註冊會員享好禮，下載CAMA CAFE APP並且註冊成為會員，點擊好友分享的「分享連結」，進入頁面後，點選「立即輸入好友推薦碼」按鈕，完成後即可獲得大杯「阿里山烏龍茶兌換券」乙張。
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◾️免費升級！活動期間點購星巴克2杯大杯蘋果山茶花風味美式，享「免費升級」特大杯。
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星巴克4月7日至4月20
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