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▲蔡詩萍（中）45歲時曾和19歲的張孝全（下）同台演出郭強生舞台劇《慾可慾・非常慾》，蔡詩萍太太林書煒找出當年的海報，點評老公帥，但張孝全更帥。（圖／翻攝自林書煒臉書）

▲林書煒和蔡詩萍的愛女蔡中泠（如圖）遺傳了兩人的帥哥美女基因，長相氣質出眾。（圖／翻攝自林書煒臉書）

資深媒體人林書煒與老公蔡詩萍基因強大，愛女蔡中泠更因「校花級美貌」受封全台最美星二代。林書煒今（12）日驚喜貼出一張23年前的珍貴劇照，畫面中蔡詩萍竟與國民男神張孝全同台演戲，兩人青澀帥氣模樣曝光，令粉絲驚呼，女兒的高顏值就是遺傳自老爸的帥氣和媽媽的美貌，而且爸爸當年也是偶像級。這張引發熱議的海報照片源自2003年郭強生舞台劇《慾可慾・非常慾》。當年45歲的蔡詩萍儒雅英挺，與年僅19歲、散發陽光氣息的張孝全同台，兩大帥哥同框海報極具話題性。林書煒在分享照片時也不忘稱讚老公：「蔡詩萍 帥！」但隨即調皮補刀：「張孝全更帥！」這番誠實評比讓網友笑翻，紛紛留言：「帥哥配美女、詩萍配書煒」、「帥可帥非常帥」、「情人眼里出西施」。除了挖出老公帥照，林書煒也透露自從女兒出國求學後，蔡詩萍的「思女症」明顯加重。他天天傳訊熱線，三不五時就在家庭群組撒嬌問：「忙嗎？爸爸想妳喔」女兒知道老爸在撒嬌，今天特地大方送上兩張真人美照，讓兩老幸福感爆棚。看到愛女的美照，林書煒乾脆與老公發起「曬女兒比賽」，各發一張看誰獲得的讚比較多。林書煒笑說：「也太幸福了吧！我跟爸爸蔡詩萍一人Post一張，看誰的讚比較多。」