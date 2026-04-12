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▲Faker以這句李世石當年的名句為這次對決定下基調，就像圍棋界一樣，職業選手會開始從AI的打法中學習，開發出全新的訓練模式。（圖／IG@faker）

電競史上最震撼的「人機大戰」即將引爆！傳奇電競選手「大魔王」Faker（李相赫）近日在電視節目中，針對即將與馬斯克（Elon Musk）旗下的次世代AI「Grok-5」進行《英雄聯盟》（LoL）對決首度發聲。Faker不僅霸氣回應馬斯克的挑戰，更直言人類擁有的「直覺」是人工智慧難以跨越的門檻。在MBC節目《孫石熙的提問》中，Faker與曾與AlphaGo對弈的圍棋傳奇李世石九段同台現身。面對馬斯克發出的挑戰帖，Faker顯得信心十足：「我們已經準備好了，你們呢？」他分析指出，《英雄聯盟》是一個以3D形式實現且結構極其複雜的遊戲，雖然AI發展迅速，但他認為Grok-5可能還沒完全準備好應對如此複雜的環境。Faker表示：「我非常期待這場對局，身為職業選手，我享受挑戰，也很好奇AI究竟能進化到什麼程度。」坐在一旁的李世石九段則以「前輩」身份表達了擔憂。他坦言自2016年與AlphaGo一戰後，感受到AI無止盡的進化。李世石警告：「在遊戲中，反應速度至關重要。人類有延遲，但AI沒有。如果不給Grok-5設定限制條件，這場比賽對李相赫來說將極度危險。」對此，Faker展現了極高的競技公平性考量。他透露，雙方將會設定「反應速度限制」：「如果AI能以0.0秒的速度閃避所有技能，那比賽就失去了意義。這場對決應該在相同的反應速度標準下，透過『判斷力』與『戰略位移』來決出勝負，這才是人機大戰的價值所在。」面對AI可能帶來的衝擊，Faker提出了獨到的見解。他認為AI雖然擁有大數據，但人類擁有的「直覺」所能產生的創造力是AI無法完全追趕的，他將直覺定義為「人類透過豐富經驗積累而成的海量數據總和」。「即便AI在遊戲中擊敗人類，也不代表人類的失敗。」Faker以這句李世石當年的名句為這次對決定下基調，就像圍棋界一樣，職業選手會開始從AI的打法中學習，開發出全新的訓練模式。他淡定地表示，若真的輸給機器也是自然的事，他已做好準備接受任何結果。