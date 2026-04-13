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▲BIGBANG科切拉表演曲目為〈Fantastic Baby〉、〈BANG BANG BANG〉、〈We Like 2 Party〉。（圖／IG@__youngbae__）

〈Fantastic Baby〉

〈BANG BANG BANG〉

〈We Like 2 Party〉

〈STILL ALIVE〉

〈La La La〉

〈Tonight〉

〈거짓말〉

〈하루하루〉

〈Loser〉

〈Sober〉

〈FXXK IT〉

〈Home Sweet Home〉

〈봄여름가을겨울（Still Life）〉

天團BIGBANG今（13）日下午將登上全球音樂盛事Coachella（科切拉）舞台，他們將於4月12日加州時間晚上10點半，台灣時間今日下午1點半站上「Outdoor Theatre」室外舞台，為粉絲帶來約一小時的舞台，《NOWNEWS今日新聞》為您整理免費線上直播連結、已公開歌單、預測歌單讓您不錯過本次盛事。BIGBANG將於台灣時間4月13日下午1點30分站上「Outdoor Theatre」舞台，活動全程將透過，讓全球粉絲同步參與這場盛會。日前官方已經事先公布三首歌單，BIGBANG將演唱〈Fantastic Baby〉、〈BANG BANG BANG〉、〈We Like 2 Party〉嗨翻全場，除了以上歌曲確定演唱，韓網猜測他們也將〈STILL ALIVE〉、〈La La La〉、〈Tonight〉、〈거짓말〉、〈하루하루〉、〈Loser〉、〈Sober〉、〈FXXK IT〉、〈Home Sweet Home〉、〈봄여름가을겨울（Still Life）〉共13首歌曲，從出道初期一路唱到近年作品，完整串起BIGBANG近20年的音樂軌跡，堪稱回憶殺滿滿。適逢出道 20 週年，BIGBANG所屬公司YG Entertainment也已預告未來將展開世界巡演，讓全球粉絲高度期待，雖然前成員T.O.P未參與此次舞台，但由GD、太陽與大聲三人合體，依舊讓不少老粉感動直呼「青春回來了」。事實上，隊長GD早在去年巡演期間就頻頻釋出回歸訊號，不僅邀請太陽與大聲同台合唱，甚至在舞台尾聲高喊「We are comeback！」不斷為團體合體鋪路，如今透過Coachella舞台正式回歸歌壇，也讓外界對BIGBANG 20週年動向充滿想像，讓粉絲抱持超高度期待。