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▲韓華鷹在王彥程拿首勝當天，發文時用TWICE的〈FEEL SPECIAL〉當背景樂。（圖／翻攝自韓華鷹IG@hanwhaeagles_soori）

語言不通靠音樂 聊到TWICE瞬間破冰

▲王彥程（右）剛到球隊報到，就靠著TWICE話題成功與隊友破冰。（圖／翻攝自韓華鷹IG@hanwhaeagles_soori）

王彥程場上場下超圈粉 韓華鷹也用〈Feel Special〉致敬

▲不少網友敲碗，希望TWICE有機會可以到韓華鷹開球，一圓王彥程的追星夢。（圖／IG@momo）

台灣投手王彥程旅外發展屢傳佳績，近期在韓國職棒（KBO）韓華鷹不僅站穩一軍位置，同時也展現王牌伸手，不僅場上投球內容穩定，場下互動也成為球迷關注焦點。隨著王彥程連3場優質先發表現，球團與球迷對他的關注度持續升高，而他與隊友之間的「文化交流方式」，更意外成為討論熱點。近期有網友翻出韓華鷹官方頻道《EAGLES TV》的片段，發現王彥程靠著TWICE跟隊友破冰，而他奪得首勝時韓華鷹官方IG也以TWICE的〈FEEL SPECIAL〉當背景樂，被不少球迷笑說：「官方認證的ONCE（粉絲名）！」在韓華鷹官方頻道《EAGLES TV》公開的影片中，王彥程與隊友一同搭車，雖然雙方語言溝通有限，但當話題轉到韓國人氣女團TWICE時，氣氛瞬間轉變。王彥程主動詢問對方是否為「ONCE」，並大方承認自己也是粉絲，還一口氣說出喜歡娜璉、SANA、子瑜與彩瑛，讓隊友露出驚喜表情，短短幾句交流，就成功拉近彼此距離，展現音樂跨越語言的魅力。事實上，王彥程對TWICE的喜愛早有跡可循，他的Instagram從2024年就開始分享相關歌曲，首篇貼文便是〈YES or YES〉，之後陸續發布〈CHEER UP〉、〈LOOK AT ME〉與〈Strategy〉等作品，甚至在2025年11月加盟韓華鷹時，也特別搭配〈Feel Special〉作為背景音樂，時間點還剛好落在TWICE高雄演唱會後，引發粉絲熱議「根本是鐵粉等級」。有趣的是，當王彥程在2026年3月29日完成韓職一軍初登板並拿下生涯首勝時，韓華鷹官方社群發布慶祝貼文，同樣選用〈Feel Special〉作為背景音樂。4月4日他再度先發，繳出6.1局無責失分的優質內容，收下第2勝，球團依舊沿用同一首歌曲，這樣的「安排」讓不少球迷直呼是官方認證的應援曲，也讓王彥程被認證是TWICE鐵粉。從球場表現到私下個性，王彥程逐漸在韓職打出知名度，他不僅用穩定投球成績贏得教練團信任，也透過真誠自然的互動讓隊友與球迷留下好印象，尤其是以韓國超人氣女團TWICE為話題成功破冰，更讓不少韓國球迷對他產生親切感，隨著賽季持續推進，他的表現與人氣是否同步成長，也成為外界關注的焦點。