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▲現年25歲的萊特自2024年初登大聯盟，去年進入先發輪值，單季先發29場拿下10勝10敗、防禦率3.86成績單。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊世界巨星大谷翔平，今（12）日面對德州遊騎兵隊，首局首打席就扛出陽春砲，睽違4場比賽打出本季第4轟，「遊騎兵體育網路」球評巴席克（Mike Bascik）甚至對遊騎兵25歲挨轟小將萊特（Jack Leiter）表達同情之意，「他已經投出內角壞球，還是被毫不留情地打出牆外...」本場1局下半，大谷翔平面對遊騎兵25歲先發右投萊特，在球數1好2壞情況下，強行拉擊一顆內角偏低壞球，這球擊球初速高達104.5英里（約168.2公里）的時速、飛出390英呎（約118.9公尺）距離，擊球仰角則達36度，直接灌進右外野看台內。負責客場轉播的「遊騎兵體育網路」球評巴席克目睹這一幕後感嘆道：「萊特正在面對一位被譽為史上有史以來最偉大的球員之一，對他來說，這確實是一項極度艱鉅的挑戰。」言語中透露出對這位年輕投手遭遇大谷翔平的無奈與同情。巴席克看到重播後甚至表示，「拜託...那是一顆失投、跑出好球帶之外的變化球，結果還是被毫不留情地打出牆外。」隨後更與主播雷蒙德（Dave Raymond）聊到，這是大谷翔平今年在道奇球場打出的第一支長打，雷蒙德笑說，「但我敢肯定這不會是最後一支。」現年25歲的萊特自2024年初登大聯盟，去年進入先發輪值，單季先發29場拿下10勝10敗、防禦率3.86成績單，本場前則出賽2場，拿下1勝、防禦率2.45，被大谷翔平打出的這轟，是他本季被打出的第2發全壘打。