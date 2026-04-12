我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 詐騙集團竟誆騙其因資料填寫錯誤導致整批蒜頭卡在海關，並表示需繳交60萬元處理費。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市旗津區一名66歲莊姓老翁，日前在網路上僅花費新臺幣150元購買本土蒜頭，卻遭詐騙集團誆稱貨物遭海關查扣，需支付高達新臺幣60萬元方能報關進口，否則將對其求償。莊翁一時慌張不知所措，聽從詐團指示前往郵局操作提款機，險些將帳戶內積蓄匯出，所幸機警行員察覺異狀並通報警方，成功保住老翁的養老金。鼓山分局旗津分駐所於10日上午9時許接獲中洲三路郵局行員報案，稱有民眾邊疑似遭詐。警方到場了解，發現莊翁上網購買150元的本土蒜頭，詐騙集團竟誆騙其因資料填寫錯誤導致整批蒜頭卡在海關，並表示需繳交60萬元處理費。起初，詐騙集團指示莊翁ATM匯款，因金額過大導致操作失敗，歹徒隨即改變策略，要求其改以每次新臺幣1萬元進行小額多次付款。莊翁誤信圈套，差點將戶頭僅存的養老金轉帳給歹徒。員警現場耐心安撫，詳細解說此為典型網購詐騙手法，並協助封鎖相關詐騙帳號，莊翁在警方勸說下冷靜思考，驚覺是詐騙圈套，立刻打消匯款念頭。鼓山分局呼籲，詐騙集團常利用民眾不熟悉網購及報關流程的弱點，製造恐慌以騙取錢財。警方呼籲，民眾切勿輕信網路上來路不明的金錢請求與匯款指示，遇有疑似詐騙情事，請保持冷靜並立即撥打165反詐騙專線或110報案求證，以保障自身財產安全。