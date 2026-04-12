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▲除了約基奇之外，包含莫瑞（Jamal Murray）、波特（Michael Porter Jr.）在內的先發戰力預計都不會在收官日上場。（圖／美聯社／達志影像）

NBA例行賽將迎來各隊的收官戰，衛冕軍丹佛金塊隊在最後一場對戰馬刺的比賽前，面臨季後賽對手「2選1」的局面。根據目前的排名與勝負關係，金塊只需贏球或湖人輸球即可穩坐西區第3，首輪將對上明尼蘇達灰狼；若不幸落至第4，則將碰上近期手感超燙的休士頓火箭。對於外界討論金塊是否該「挑對手」，金塊總教練艾德曼（David Adelman）霸氣回應：「不要試圖控制比賽。」目前金塊的季後賽對手尚未定案。若金塊在收官戰勝出，或洛杉磯湖人落敗，金塊將穩居西區第3，首輪將強碰明尼蘇達灰狼；反之，若金塊輸球且湖人贏球，金塊將掉到西區第4，首輪對手則會換成近期勢頭正旺的休士頓火箭。雖然種子排名不同會導致對手不同，但金塊教練團完全無意「操盤」挑選對手。金塊總教練阿德爾曼（David Adelman）強調，在競爭激烈的西區，試圖控制排位往往適得其反。對於外界討論金塊是否該避開特定對手，阿德爾曼在接受採訪時冷靜回應：「人們應該冷靜一點，不要再想著『我們要對上湖人』之類的事。就像如果你遇到唐西奇（Luka Doncic），你會想在那種狀態下對上他嗎？我覺得當你開始想著挑選對手時，你就是在搞亂比賽。」他進一步分析，無論對手是灰狼還是火箭，都沒有所謂的「軟柿子」。阿德爾曼表示：「我們跟灰狼這幾年打得非常激烈，雖然我們今年對戰贏了三場，但去年我們是被橫掃的。至於火箭，他們現在正處於7、8連勝的高峰。在我看來，季後賽沒有好打的對手。」儘管爭取西區第3種子能在第2輪避開實力強勁的衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，但金塊顯然更傾向於讓疲憊的球員在季後賽開打前獲得完整休息。除了約基奇之外，包含莫瑞（Jamal Murray）、波特（Michael Porter Jr.）在內的先發戰力預計都不會在收官日上場。對於志在總冠軍的金塊而言，健康進入季後賽是最高準則。就像阿德爾曼所言：「你只需要根據對球隊最好的決定去打球。」金塊已經準備好在季後賽的地獄賽程中，迎接任何挑戰。