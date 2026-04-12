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鄭習會落幕後，中國今（12）日宣布惠台大禮包，包括金馬通水、通電、通氣、通橋；推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化；推動恢復上海及福建居民赴台自由行等。對此民進黨立委陳培瑜表示，其實有一條很清楚的中國前提，就是台灣人要先接受特定的政治立場，這樣的前提其實才是最危險的，如果一份合作，是建立在「你要先表態」的前提上，那帶來的其實是一種極度不確定。如果一個機會，背後綁著高度的不確定，甚至要看政治條件，「那風險，其實大家都心裡有數」。陳培瑜說，中國習近平政府要鄭麗文帶回來的「大禮包」，乍看很容易覺得都是利多，包括航班、觀光、農產品、文化合作，好像都回來了，但真的是這樣嗎？。陳培瑜表示，把整份內容拉開來看，其實有一條很清楚的中國前提，就是所有交流的前提，是台灣人要先接受特定的政治立場，這樣的前提其實才是最危險的，因為台灣社會一直都很開放，做生意、觀光往來、文化交流，大家都支持。問題從來不在「要不要交流」，而是這樣的交流，能不能穩定？能不能長久？陳培瑜說，過去這幾年，大家其實都經歷過，觀光說停就停、農產品說禁就禁、航班說減就減。對政治人物來說，那可能是政策調整；但對很多家庭來說，是訂單不見、收入中斷，是原本規劃好的生活被打亂，今天讓你賺得到錢，明天也可能讓你全部歸零。陳培瑜表示，如果一個市場，是要看對方政治態度才決定要不要開放；如果一份合作，是建立在「你要先表態」的前提上；那它帶來的，其實是一種極度不確定。而這種不確定，最後一定會回到每一個人的選擇上。一開始，是經濟上的選擇。接下來，可能就變成要不要配合某些立場。久了之後，可能會開始問「我們還能不能照自己的意思做決定？」陳培瑜說，這也是為什麼，自己特別提醒大家這次提到的「政黨對政黨的溝通機制」其實是有問題的，兩岸關係要怎麼走，這是整個台灣社會的事情，應該透過的民主制度來決定。不是任何政黨，可以在沒有完整民意授權的情況下，先去承接、先去談框架。台灣的未來，台灣人民不能被繞過。一定會有人問「那是不是就不要交流？」陳培瑜強調不反對交流，但反對的是要先對中國極權表態，才能交流。同時也反對一種狀況，那就是「今天可以給你，明天就可以收回」。陳培瑜表示，對多數人來說，最重要的是能不能安心生活、能不能穩定規劃未來。如果一個機會，背後綁著高度的不確定，甚至要看政治條件，那風險，其實大家都心裡有數。交流可以很多元，但更在意的是在任何選擇裡，是不是還保有決定的空間，而不是把所有決定權都交到中國政府手上。