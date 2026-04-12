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中國國台辦今（12）日上午10點發布新聞稿宣布，中國領導人習近平的兩岸交流十大政策，內容包含重啟上海、福建居民來台自由行、推動金廈共用新機場、深化經貿合作及全面擴大交流機制，對此，國民黨立院黨團總召傅崐萁火速發新聞稿表示，這不僅是兩岸關係的重要突破，更是國民黨持續努力所累積的具體成果，讓世界清楚看見國民黨有能力為兩岸降溫、為區域和平創造出路。傅崐萁表示，2024年率17位立委訪中，開務實交流，逐步累積互信，促成「鄭習會」後一系列具體政策的落地。這次公布的十項利多措施，正是對國民黨努力最直接的回應，也是對台灣人民最實質的支持。傅崐萁認為，重啟上海與福建居民來台自由，象徵兩岸人員往來正式解凍，替民生經濟注入關鍵活水；推動金門、廈門共用新機場，展現兩岸合作的高度與創新；支持兩岸企業深化交流與市場對接，使台灣企業擁有更穩定且廣大的市場，有助產業升級與就業穩定；青年交流與文化互動的擴大，將從根本強化兩岸新世代的理解與連結。傅崐萁強調，「鄭習會」豐碩成果，絕非偶然，而是國民黨長期堅持「交流代替對抗」路線的具體展現。呼籲政府更應積極規劃配套，讓十大政策能落地，才能造福人民。國民黨立法院黨團預計下午前往接機，迎接國民黨主席鄭麗文主席返台，表達最誠摯的敬意與全力支持，這不僅是個人的努力，更是為台灣爭取和平的重要行動。和平不能只靠政治，更要靠人心，和平從來不是天上掉下來的，而是靠勇氣與行動爭取而來。今天的十項利多，是開始，不是終點。