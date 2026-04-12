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🟡2026白沙屯媽祖現在在哪裡、目前位置、GPS定位

▲「粉紅超跑」在2025年締造兩百年來首度踏進南投的歷史。（圖／YT@白沙屯媽祖網路電視台）

▲《白沙屯GPS即時定位》APP可掌握白沙屯媽祖現在在哪裡，除了「粉紅超跑」目前位置，還能同步看直播。（圖／翻攝畫面）

🟡2026白沙屯媽祖遶境直播、即時影像一次看

🟡香燈腳人數再創新高！「粉紅超跑」是什麼意思？

▲白沙屯拱天宮媽祖神轎被封為「粉紅超跑」。（圖／楊登嵙提供）

🟡「粉紅超跑」首度三媽合轎！山邊媽祖由來、爐主媽介紹

▲2026白沙屯媽祖進香首度加入「爐主媽」隨行，形成史上第一次「三媽合轎」的罕見畫面。（圖／「白沙屯拱天宮」粉專）

🟡2026白沙屯媽祖進香日期、遶境行程表

▲2026白沙屯媽祖進香行程表。（圖／白沙屯拱天宮）

🟡2026白沙屯媽祖歌曲：陳葳主唱〈白沙屯媽祖婆〉

🟡白沙屯媽祖廟地址、附近美食

2026白沙屯媽祖前往北港朝天宮進香，在8天7夜、約400公里進香途中，同樣沒有固定的路線行程表，將全程依照「粉紅超跑」指示路程前進。今年史上第一次首度「三媽合轎」，全台信眾高度關注白沙屯媽祖現在在哪裡，《NOWNEWS今日新聞》整理媽祖「目前位置、GPS定位、直播即時影像、行程表」重點一文掌握。白沙屯媽祖進香最大特色，，被譽為最神秘的宗教盛事。過去進香隊伍曾徒步涉水跨越濁水溪，2025年更首度踏入南投，行程充滿變數與話題性，也吸引大批信眾與民眾關注。由於整趟來回路程長達近400公里，且沒有既定行程與固定路線，想掌握媽祖最新動態，可透過「白沙屯媽祖GPS即時定位」APP查詢，即時追蹤白沙屯媽祖位置，快速了解媽祖現在走到哪裡，成為信眾必備工具。除了透過GPS即時定位APP查詢白沙屯媽祖現在位置外，信眾也可透過線上直播掌握媽祖最新動態。透過多元直播視角，民眾可隨時觀看「粉紅超跑」的位置與現場盛況，即使無法實地跟隨進香隊伍，也能線上同步參與，與白沙屯媽祖同行。白沙屯媽祖進香來回徒步約400公里，橫跨苗栗、台中、彰化、雲林4縣市。百年來皆由白沙屯媽祖與山邊媽祖「合轎」前往北港進香，2026年白沙屯媽祖進香報名人數再創新高，共46萬3588人參與，較去年32.9萬人大幅成長，8天7夜行程於4月12日深夜起駕。此外，白沙屯媽祖也因「粉紅超跑」稱號廣為人知。據拱天宮說明，2013年進香期間，媽祖鑾轎曾進入BMW展示中心，還示意白色車輛讓位並完成「倒車入庫」停駕，引發熱議。加上鑾轎上方覆蓋粉紅色遮雨布，行進速度可達時速約3.5至4.5公里，節奏快速、路線靈活，因此才被信徒封為「粉紅超跑」。提到白沙屯媽祖，就不能不提位於隔壁庄的「山邊媽」。山邊媽信仰起源於苗栗後龍鎮南港里山邊庄，相傳早年隨先民渡海來台，成為當地開墾時的重要守護神。每年白沙屯媽祖徒步進香時，山邊媽祖都會與白沙屯拱天宮媽祖共乘鑾轎，一同前往北港朝天宮進香，形成獨特的「合轎」傳統。今年進香則迎來重大變革，◾放頭旗：國曆4月9日周四23時20分（農曆二月二十三日）◾登轎：國曆4月12日周日23時55分（農曆二月二十六日）◾出發：國曆4月12日登轎後隨即出發（農曆二月二十六日）◾到北港：國曆4月16日周四中午11時前後抵達北辰派出所（農曆二月二十九日）◾進火：國曆4月17日周五 00時10分（農曆三月一日）◾回宮：國曆4月20日周一16時10分（農曆三月四日）◾開爐：國曆5月1日周五00時35分（農曆三月十五日）白沙屯媽祖進香每年都會推出全新主題歌曲，成為香燈腳必聽的精神補給。，陪伴信眾走過8天7夜進香旅程。此外，2026年山邊媽祖也推出新歌〈山邊媽祖，阮的阿母〉，同樣引發關注。另一首經典必聽歌曲〈粉紅轎影千里行〉，由黃子宇演唱，以震撼節奏結合國樂與交響樂元素，帶動香燈腳士氣，陪伴大家一路跟隨媽祖上山下海。跟著媽祖的腳步 滿滿的歡喜藏心中感恩媽祖的慈祥 賜呼厝內大小的祝福伊攏笑笑 有如靈通 救眾生 渡世間苦白沙屯媽祖婆 是咱一生的偎靠白沙屯媽祖婆 陪咱面對風甲雨媽祖慈悲溫暖甲咱守護媽祖神恩照光人生的路跟著媽祖的腳步 滿滿的歡喜藏心中感恩媽祖的慈祥 賜呼厝內大小的祝福伊攏笑笑 有如靈通 救眾生 渡世間苦白沙屯媽祖婆 是咱一生的偎靠白沙屯媽祖婆 陪咱面對風甲雨媽祖慈悲溫暖甲咱守護媽祖神恩照光人生的路白沙屯媽祖婆 是咱一生的偎靠白沙屯媽祖婆 陪咱面對風甲雨媽祖慈悲溫暖甲咱守護媽祖神恩照光人生的路◾4月12日23:55自白沙屯拱天宮出發◾預估4月16日抵達北港朝天宮◾營業時間：每日05:00–21:30◾主神： 天上聖母◾地址： 苗栗縣通霄鎮白東里白東8號◾電話： 03 779 2058◾營業時間： 24小時營業◾主神： 天上聖母◾地址： 651雲林縣北港鎮中山路178號◾電話號碼： 05 783 2055