新北市板橋區昨（11）日發生一起死亡車禍，一名年僅22歲的蘇姓男騎士騎車行經環漢路四段時，不明原因失控自撞路旁燈桿，送醫後仍因傷重不治。 我是廣告 請繼續往下閱讀 警方指出，事故發生在晚間6時許，地點為環漢路四段往新莊方向路段。蘇男騎車途中疑似失控，連人帶車撞上燈桿，現場機車零件四散，血流一地，畫面怵目驚心。救護人員到場後將蘇男送醫搶救，但最終仍傷重不治。經查其駕照狀況正常，酒測值仍待抽血檢驗確認。至於確切肇事原因及事故經過，仍有待警方進一步調查釐清。 ▲ 11日新北市板橋環漢路發生死亡車禍，22歲男騎士失控自撞燈桿，送醫傷重不治。（圖／翻攝畫面） 相關新聞 海底撈飄燒焦味！民眾報案台中大遠百火警 消防出動10車22人急查北捷又有事！怪男迴龍站持「金屬物品」 車廂奔跑敲打立柱快訊／新北板橋30歲男頸部刀傷倒臥血泊 疑自殘意識不清搶救中新北猴硐貓村驚傳虐貓事件！4毛孩眼睛遭噴辣椒水哀鳴淚不止 林亞歷編輯記者主修媒體與新聞相關課程，畢業後隨即投入新聞產業，超過六年以上記者經驗。在第一線工作中，我培養了敏銳的新聞嗅覺，能在壓力下快速蒐集資訊、採訪並撰寫報導，確保內容兼具即時性與準確性。作品集 新北市板橋區死亡車禍自撞自摔