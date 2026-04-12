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▲ 11日新北市板橋環漢路發生死亡車禍，22歲男騎士失控自撞燈桿，送醫傷重不治。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區昨（11）日發生一起死亡車禍，一名年僅22歲的蘇姓男騎士騎車行經環漢路四段時，不明原因失控自撞路旁燈桿，送醫後仍因傷重不治。警方指出，事故發生在晚間6時許，地點為環漢路四段往新莊方向路段。蘇男騎車途中疑似失控，連人帶車撞上燈桿，現場機車零件四散，血流一地，畫面怵目驚心。救護人員到場後將蘇男送醫搶救，但最終仍傷重不治。經查其駕照狀況正常，酒測值仍待抽血檢驗確認。至於確切肇事原因及事故經過，仍有待警方進一步調查釐清。