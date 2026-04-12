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洛杉磯道奇隊今（12）日在主場續戰德州遊騎兵，上演了一場高潮迭起的逆轉秀。大谷翔平於1局下半敲出本季個人在大聯盟的主場首轟，不僅點燃打線火氣，更帶領道奇最終以6：3擊退對手，豪取2連勝。此役過後，道奇以11勝3敗的佳績，繼續穩居分區龍頭。比賽首局雙方打者就皆有出色發揮，遊騎兵強打尼莫（Brandon Nimmo）先對道奇先發投手希恩（Emmet Sheehan）開轟奪分。然而1局下，大谷翔平隨即展現巨星價值，面對遊騎兵新星萊特（Jack Leiter），他在觀察兩顆球路後，鎖定第4顆滑球精準出擊，轟出右外野方向的同點全壘打。這是大谷大聯盟生涯第26支首局首打席全壘打，也是他首度在前一局被對手敲出全壘打後，下半局立刻開轟還擊。這發全壘打飛行距離達118.8公尺，大谷敲出後隨即以招牌的「確信步」目送球離場，不僅將連續出壘紀錄推進至45場，更徹底扭轉球場氣氛。在大谷的火炮引領下，道奇強力打線徹底燃燒。隨後「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）在兩出局一二壘有人的情況下，補上一發左外野3分全壘打，幫助道奇單局狂灌4分逆轉比分。大谷今日手感依舊火燙，2局下再憑藉積極跑壘跑出一支內野安打，達成單場「雙安」表現。儘管他在隨後兩次得點圈機會中吞下三振，但整體表現（4支2、1打點）仍讓打擊率上升至.283。比賽中段發生了一段小插曲，左外野手赫南德茲與中外野手帕赫斯（Andy Pages）在追球時險些發生碰撞，總教練羅伯斯（Dave Roberts）對此在板凳區嚴厲告誡球員避免危險受傷。投手端部分，先發投手希恩主投6局失3分，成功守住領先地位。隨後道奇動用牛棚海，包含德萊爾（Jack Dreyer）、史考特（Tanner Scott）相繼展現壓制力。9局上，教練團未派出昨日掉分的守護神迪亞茲，而是改由崔南（Blake Treinen）與左投維西亞（Alex Vesia）聯手關門成功。