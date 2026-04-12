中華職棒37年例行賽持續進行，今（12）日共有3場比賽，中信兄弟開季9戰吞下8敗，目前以6連敗排名聯盟墊底，今日推出左投魏碩成先發止敗，交手樂天桃猿洋投艾菩樂（Tyler Eppler），不過艾菩樂去年對兄弟防禦率僅0.26，堪稱是「獵象高手」；台鋼雄鷹持續在主場迎戰富邦悍將，推出「老虎」黃子鵬交手富邦悍將威戈神（Aaron Wilkerson）；味全龍暫居聯盟龍頭，今日推出洋投鋼龍（Andrew Gagnon）交手統一7-ELEVEn獅郭俊麟。《NOWnews》整理出4月12日中職三地開打的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
⚾2026年中職戰績表（截至4月11日賽後）：
雄鷹搶攻聯盟龍頭 推黃子鵬對決威戈神
澄清湖賽賽事，悍將目前排名第2，今日推出洋投威戈神先發，本季出賽2場拿下1勝1敗，防禦率4.50。威戈神前役交手桃猿，投球狀況不盡理想，主投5局失3分，最終吞下敗投。
雄鷹目前並列第3，此役由「老虎」黃子鵬掛帥，本季出賽2場，吞下1敗，防禦率1.80。黃子鵬去年對悍將取得1勝2敗，對戰防禦率高達6.30。
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廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
龍隊暫居聯盟榜首 鋼龍掛帥交手郭俊麟
亞太賽事，龍隊目前排名聯盟龍頭，今日推出洋投鋼龍先發，本季出賽2場，吞下2敗，防禦率3.27。去年鋼龍對獅隊取得3勝1敗，對戰防禦率1.66的好成績。
獅隊目前排名聯盟第5，土投郭俊麟掛帥，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率0。去年郭俊麟對龍隊吞下1敗，對戰防禦率3.27。
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墊底兄弟推魏碩成止敗 卻遇到大魔王艾菩樂
桃園賽事，兄弟目前排名聯盟墊底，此役推出左投魏碩成先發，本季一軍初登板，去年出賽11場，拿下3勝3敗，防禦率3.38。魏碩成去年對桃猿拿下1勝1敗，對戰防禦率3.86。
桃猿目前並列聯盟第3，洋投艾菩樂掛帥，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防禦率0.82。值得一提的是，艾菩樂去年對戰兄弟拿下3勝，對戰防禦率僅0.26。
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❗️今日澄清湖氣溫落在30至31度、降雨機率0%，亞太氣溫落在29至31度、降雨機率0%，桃園氣溫落在28至29度，降雨機率20％，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|9
|6-3-0
|0.667
|-
|2
|富邦悍將
|8
|5-3-0
|0.625
|0.5
|3
|樂天桃猿
|9
|5-4-0
|0.556
|1
|3
|台鋼雄鷹
|10
|5-4-1
|0.556
|1
|5
|統一獅
|9
|4-4-1
|0.500
|1.5
|6
|中信兄弟
|9
|1-8-0
|0.111
|5
澄清湖賽賽事，悍將目前排名第2，今日推出洋投威戈神先發，本季出賽2場拿下1勝1敗，防禦率4.50。威戈神前役交手桃猿，投球狀況不盡理想，主投5局失3分，最終吞下敗投。
雄鷹目前並列第3，此役由「老虎」黃子鵬掛帥，本季出賽2場，吞下1敗，防禦率1.80。黃子鵬去年對悍將取得1勝2敗，對戰防禦率高達6.30。
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獅隊目前排名聯盟第5，土投郭俊麟掛帥，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率0。去年郭俊麟對龍隊吞下1敗，對戰防禦率3.27。
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桃園賽事，兄弟目前排名聯盟墊底，此役推出左投魏碩成先發，本季一軍初登板，去年出賽11場，拿下3勝3敗，防禦率3.38。魏碩成去年對桃猿拿下1勝1敗，對戰防禦率3.86。
桃猿目前並列聯盟第3，洋投艾菩樂掛帥，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防禦率0.82。值得一提的是，艾菩樂去年對戰兄弟拿下3勝，對戰防禦率僅0.26。
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❗️今日澄清湖氣溫落在30至31度、降雨機率0%，亞太氣溫落在29至31度、降雨機率0%，桃園氣溫落在28至29度，降雨機率20％，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。