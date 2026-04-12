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⚾2026年中職戰績表（截至4月11日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 9 6-3-0 0.667 - 2 富邦悍將 8 5-3-0 0.625 0.5 3 樂天桃猿 9 5-4-0 0.556 1 3 台鋼雄鷹 10 5-4-1 0.556 1 5 統一獅 9 4-4-1 0.500 1.5 6 中信兄弟 9 1-8-0 0.111 5

▲台鋼雄鷹「老虎」黃子鵬勝投尚未開張，今日面對富邦悍將，要搶開季首勝。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲統一獅郭俊麟本季出賽1場，拿下1勝，今日對聯盟龍頭味全龍，要搶開季2連勝。（圖／統一獅提供,2026.4.1）

❗️今日澄清湖氣溫落在30至31度、降雨機率0%，亞太氣溫落在29至31度、降雨機率0%，桃園氣溫落在28至29度，降雨機率20％，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒37年例行賽持續進行，今（12）日共有3場比賽，中信兄弟開季9戰吞下8敗，目前以6連敗排名聯盟墊底，今日推出左投魏碩成先發止敗，交手樂天桃猿洋投艾菩樂（Tyler Eppler），；台鋼雄鷹持續在主場迎戰富邦悍將，推出「老虎」黃子鵬交手富邦悍將威戈神（Aaron Wilkerson）；味全龍暫居聯盟龍頭，今日推出洋投鋼龍（Andrew Gagnon）交手統一7-ELEVEn獅郭俊麟。澄清湖賽賽事，悍將目前排名第2，今日推出洋投威戈神先發，本季出賽2場拿下1勝1敗，防禦率4.50。威戈神前役交手桃猿，投球狀況不盡理想，主投5局失3分，最終吞下敗投。雄鷹目前並列第3，此役由「老虎」黃子鵬掛帥，本季出賽2場，吞下1敗，防禦率1.80。黃子鵬去年對悍將取得1勝2敗，對戰防禦率高達6.30。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網亞太賽事，龍隊目前排名聯盟龍頭，今日推出洋投鋼龍先發，本季出賽2場，吞下2敗，防禦率3.27。去年鋼龍對獅隊取得3勝1敗，對戰防禦率1.66的好成績。獅隊目前排名聯盟第5，土投郭俊麟掛帥，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率0。去年郭俊麟對龍隊吞下1敗，對戰防禦率3.27。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網桃園賽事，兄弟目前排名聯盟墊底，此役推出左投魏碩成先發，本季一軍初登板，去年出賽11場，拿下3勝3敗，防禦率3.38。魏碩成去年對桃猿拿下1勝1敗，對戰防禦率3.86。桃猿目前並列聯盟第3，洋投艾菩樂掛帥，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防禦率0.82。值得一提的是，艾菩樂去年對戰兄弟拿下3勝，對戰防禦率僅0.26。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網