我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基隊苦吞4連敗陷入低潮，今（12）日在客場敗給坦帕灣光芒隊。內野手齊森姆（J. Chisholm Jr.）在延長賽的一顆守備漏接，形成再見失誤。外界認為齊森姆可以先觸殺二壘再傳一壘，或策動傳統雙殺策略，據美媒報導，齊森姆賽後受訪稱自己原本真的想觸殺跑者，但反應不及時且「不清楚規則」。而他先前提到太冷影響手感，也引發球迷討論。洋基今對上光芒隊，先發左投弗里德（Max Fried）繳8局失3分的表現，最終兩隊進入延長賽，洋基在第10局慘遭再見逆轉。當時光芒在一出局情況下攻佔滿壘，隨後擊出二壘滾地球，齊森姆原本有機會策動雙殺守備，化解危機，但在關鍵時刻發生漏接。此次守備瑕疵在賽後迅速於網路上引發討論，齊森姆的守備瑕疵，也讓光芒隊順勢跑回超前分結束比賽，外界批評聲浪湧出。賽後齊森姆受訪也坦言，當下對守備選擇與規則判定有疑惑，他回應質疑，「我本來真的是想先觸殺跑者再傳一壘，但不清楚規則。（I was really gonna tag the runner and throw it to first. I don't know what the rule is.）」他直言，「如果我先傳一壘再回傳二壘，那（二壘那名跑者）還算出局嗎？還是算雙殺嗎？我也不知道，那這樣算不算不是打點（RBI）？」「壞小子」齊森姆的發言引起球迷關注，美媒報導認為，若當下處理得當，齊森姆可先觸殺跑向二壘的光芒隊楊迪·迪亞茲（Yandy Díaz），再傳一壘完成雙殺，或直接策動標準雙殺守備，完成傳統的4-6-3雙殺。洋基近期狀況低迷，齊森姆身為聯盟中的明星二壘手，去年31轟31盜，但本季初就深陷低潮。本周就有記者問及，齊森姆今年曾揚言要創造50轟50盜成績，對此，他指出「真的很冷」認為自己揮棒手感不錯，是低溫影響了他，「當你在那種低溫上場，站幾局身體就會開始僵住。」此次漏接失誤也被網友酸是「不要責怪齊森姆，真的太冷了（Please don't blame Chisholm, it's super cold）。」今天齊森姆的守備表現，也讓球迷懷疑天氣是否只影響打擊。不過齊森姆先前表示，「我不是拿這當藉口。」去年自己同樣遭受類似的困擾，「只要回暖，狀態就會跟著回來，就是這樣。」齊森姆也曾自信回應，「一個半月後再來問，如果40場還轟全壘打，再來找我。」顯示強大自信心，盼盡快回穩，得以讓洋基脫離連敗慘況。