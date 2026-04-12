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鄭習會日前落幕，中國領導人習近平今（12）日透過國台辦宣布十大促進兩岸交流政策措施，強調國共兩黨站在堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，來推動兩岸交流。其中台商希望恢復兩岸直航部分有入列外，中國還強調「支持金門共用廈門機場」。對此，國民黨團總召傅崐萁對鄭麗文願意勇敢踏出兩岸和平一大步，大幅緩解兩岸一觸即發的對立及戰爭的可能性，表示高度的敬佩與肯定。國民黨立院黨團指出，今日宣布的十項重大兩岸利多，再次證明此次鄭麗文主席的訪問帶給台灣的不是戰爭，而是繁榮與和平。國民黨團總召傅崐萁對鄭麗文在兩岸兵凶戰危、國際衝突不斷之際，願意勇敢踏出兩岸和平一大步，大幅緩解兩岸一觸即發的對立及戰爭的可能性，表示高度的敬佩與肯定。這不僅是兩岸重啟互信的起點，更是為台海解凍、化解敵意的關鍵契機。傅崐萁公開呼籲賴清德總統，應跳脫意識形態的枷鎖，承接此次鄭習會的具體成果，重啟兩岸官方對話，為台灣人的和平與經濟穩定發展，做出實質且具體的作為。傅崐萁指出，回顧自 2010 年簽定 ECFA 以來，兩岸經貿實質往來已成台灣經濟命脈。去年（2025）兩岸貿易額突破 3000 億美元，台灣享有逾 1400 億美元順差，折合近 5 兆元新台幣，對岸是我方最大的經貿夥伴，這是不爭的客觀現實。而這些具體的數據，也是兩岸和平穩定的基石，更是台灣基層產業互利共存的具體成果，任何負責任的政府都不應視而不見。在民進黨政府長期主張台獨、兩國論的惡意挑釁下，台海被國際視為世界矚目的火藥庫；然而，鄭主席此次出訪，不僅為兩岸帶來和平契機，更為台灣民眾爭取到實質紅利。傅崐萁強調，在鄭主席強力傳達台灣基層農漁民與產業界的訴求下，具體促成陸方今日公布的 10 項措施，包括全面直航正常化、農漁產品輸陸便捷化、協助中小企業開拓市場，以及恢復上海、福建居民赴台自由行。這些都是兩岸和平的具體紅利，也是百工百業迫切的希望，執政黨不應再逃避面對。傅崐萁表示，國民黨已為台灣基層民眾搭好橋樑，現在球在賴政府手上，呼籲賴政府放下政治成見，立刻由相關部會啟動對接與落實配套，不要成為阻礙基層生計的絆腳石。傅崐萁重申，兩岸和平是台灣 2300 萬人的最大公約數，全球人民也期待各區域都能遠離戰火。當俄烏戰爭、中東以伊衝突持續延燒的此刻，全球公認的火藥庫——台海，其緊張局勢若能平息，絕對是國際社會所樂見。賴清德總統必須勇敢承擔，順應世界潮流與國際民意。傅崐萁最後強調，國民黨立法院黨團今（12）日下午將親赴桃園機場接機，熱烈歡迎鄭麗文主席回台。我們強烈支持兩岸大和平的主張，勇敢破冰邁出這一步，是為了台灣人民的福祉安定與經濟繁榮。國民黨願意背起和平的十字架，為兩岸人民的和平發展做出實質的努力；無懼民進黨未來鋪天蓋地的抹紅及抹黑，國民黨義無反顧。