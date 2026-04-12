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《NOWnews》球鞋小單元「鞋槓人生」最新一集節目介紹柯瑞（Stephen Curry）近期將穿著的鞋款拿去做公益這件事，認為最初立意是好的，主持人18與大隻也聊到柯瑞未來的球鞋合約走向，希望帶讀者看個明白。柯瑞前段時間結束與UA合約之後，開始嚐試各種品牌球鞋，從Nike、adidas、ON、再穿到中國品牌ANTA，近期則將實戰球星搭配簽名，一起做公益，捐款將轉移至老婆的基金會，引發外界討論。主持人18認為，將鞋款捐出拍賣做公益，本身立意是很好的，也很有紀念意義，「他的尺碼是US12到14.5，可以標一雙來家裡供著，來去標一雙12半的Kobe 6 Gigi。」兩人隨後聊到柯瑞未來可能的球鞋合約，最早是傳出Nike，但後續也有可能是中國品牌，主要是卡在自己的商標，大隻也認為這個原因，讓許多大品牌還在衡量簽下柯瑞的可能商機，18則猜測是日本品牌亞瑟士，更多內容請見這集的「鞋槓人生」。