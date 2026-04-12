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▲本月皮克敏活動花「白色油菜花」該怎麼拿，需要多打元素菇、活動蘑菇取得。（圖／翻攝自Pikmin Bloom）

▲攻打巨大水晶蘑菇是獲得白色油菜花最簡單的方式。（圖／翻攝自Pikmin Bloom）

任天堂手機遊戲《Pikmin Bloom》近日在台灣爆紅，就連網紅阿滴、魚乾、羽球天后戴資穎等人都在瘋狂散步種花，只為培養一隻隻可愛的外星生物，玩遊戲期間，玩家可以透過餵食精華來培養跟皮克敏的友好度，不過若是「餵太飽」它們就會禿頭，這是必須帶著它們走路才能讓花苗再次長出來，《NOWNEWS今日新聞》為您整理皮克敏新手不得不知的遊玩攻略，皮克敏為什麼會禿頭、本月任務花白色油菜花取得方法，帶您一起進入皮克敏的世界。遊戲中，玩家跟皮克敏的友好度達到了4心後，就可以觸發它們前往出生地領取飾品，而最簡單培養友好度的方式就是「餵精華」，當它們是花苞、葉子型態的時候就可以透過餵食它們的方式來增加友好度，不過吃太多總是會吃飽的，因此玩家連續餵食6次後，它們就會變成禿頭狀態，這時候只要帶著它們繼續走約2000步的路，頭上的花就會再次長出來。若是嫌走路麻煩、身上又有非常多花瓣的玩家，可以花費80個花瓣讓禿頭們去已開花的據點領取明信片，就會瞬間再次長出葉子，以此快速培養友好度。皮克敏玩家最樂在其中的一件事就是「完成每月任務獲得限定皮克敏」，不過本月任務之一「種植1500朵白色油菜花」卻考倒了許多玩家，因為白色油菜花主要是透過「打白色元素蘑菇」、「巨大水晶蘑菇」、「活動蘑菇」取得，不過在玩家超多的台北，搶一顆蘑菇困難度堪比登天，因此玩家可以在蘑菇準備被擊倒前，倒數重生5分鐘，時間一到就能夠馬上搶到免費蘑菇攻打。《Pikmin Bloom》是任天堂推出主打日常走路養成的休閒手遊，記者身為2年以上半資深玩家，為許多新手玩家整理3點超重要注意事項，，隊伍越多越好用；其次，，許多活動花精華都是從上面而來；，還會隨地標佩戴可愛飾品，讓養成過程更有收集樂趣。