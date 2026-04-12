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▲蔡書安（左）在《苦盡柑來遇見你》中，飾演夫商吉（哈洗大叔）的老婆朴榮欗，和IU（右）飾演的愛純是親家。（圖／IG@serenity__an）

《21世紀大君夫人》本週開播後話題不斷，除了IU與邊佑錫的夢幻組合備受關注，劇中配角也意外成為討論焦點。有眼尖觀眾發現，IU在劇中的大嫂看起來相當眼熟，原來這位演員蔡書安，正是在《苦盡柑來遇見你》中夫商吉（哈洗大叔）老婆的朴榮欗，和IU飾演的愛純還是親家關係。在《21世紀大君夫人》中，IU飾演的成熙周雖然含著金湯匙出生，擁有美貌、能力與經營手腕，卻始終因「平民身分」在階級森嚴的體制中受限。而首集也揭開關鍵設定，原來她是CASTLE集團會長與小三所生的私生女。而在第一集中，熙周與哥哥成泰周、大嫂韓多英的對手戲也成為亮點，兩人聯手勸她「下嫁」，讓熙周當場露出不滿，氣氛瞬間變得緊繃。不過，在播出前的角色介紹中，大嫂韓多英雖然出身兩班貴族的法律世家，但與IU哥哥成泰周的婚姻並非單純聯姻，而是出於感情，認為他的純真與那些裝腔作勢的兩班男人很不同。也因此她似乎也不是個太壞的惡角，讓不少觀眾開始好奇，後續IU和大嫂的關係會如何變化。而飾演大嫂韓多英的演員蔡書安一出場，就有不少觀眾一眼認出她！在《苦盡柑來遇見你》中，她飾演夫商吉（哈洗大叔）的老婆朴榮欗，角色壓抑又真實，丈夫大男人、搞外遇，她一邊忍耐、一邊為孩子撐住生活，讓不少觀眾看得心疼。還有一段情節，某一次榮欗偷偷外出跳舞紓壓時，意外被IU飾演的愛純撞見，反而幫助她躲避追查。坦言自己很羨慕愛純，還跟女兒說，以後要找男人一定要找愛純老公這款！兩人在《苦盡柑來遇見你》的對手戲雖然不多，但每一幕都讓人印象深刻。事實上，飾演蔡書安的演藝之路並不順遂。她1996年出生，2020年透過網劇《時間也能配送嗎？》出道，早期曾以「卞瑞允」為藝名活動。之後雖參與《花開時想月》、《地獄公使》、《名校的階梯》等作品，但多半是戲份不多的角色，始終未能真正被大眾記住。她也曾透露，自己經歷過多次試鏡失敗，直到2022年才透過《苦盡柑來遇見你》獲得關鍵角色機會。然而在2023年拍完《苦盡柑來遇見你》後，蔡書安只接拍一部尚未上映的獨立電影《逃亡者》，就離開了原本經紀公司，為了維持生活開始輾轉各種工作，像是年糕工廠、餅乾工廠等等，甚至在企業研究中心與CCTV監視器品管組任職，前後經歷多達7份工作，直到去年3月都還在上班。好險在《苦盡柑來遇見你》播出後，她終於獲得關注。如今透過《21世紀大君夫人》再度與IU對戲，也讓不少人驚呼「原來是她！」而她與IU在兩部作品中的不同關係，更為觀眾多帶來了一點戲外延續的趣味。