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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平本季依舊被視為國家聯盟MVP的頭號熱門，然而開季至今，他的隊友、古巴籍外野新秀帕赫斯（Andy Pages）竟打出令人咋舌的數據。根據美媒《Dodgers Nation》記者柯洛馬（Aaron Coloma）分析，若帕赫斯能持續維持這股瘋狂的手感，大谷翔平角逐MVP的路上恐怕會出現「最強內鬥」。道奇隊開季打線一度陷入集體低迷，但在這段乾旱期中，唯獨帕赫斯展現出超凡的穩定性。根據數據顯示，在球季前兩輪系列賽中，道奇全隊僅有帕赫斯一人的攻擊指數（OPS）突破.700大關，成為撐起球隊戰績、讓道奇穩坐國聯西區龍頭的關鍵。柯洛馬進一步列舉出一連串令人咋舌的數據，這名進入大聯盟第3年的外野手，目前在道奇隊內幾乎所有打擊指標都拔得頭籌。更誇張的是，他在bWAR（勝場貢獻值）、長打率及OPS+等打擊進階數據上，竟然都高居國聯第一。更讓外界震驚的是，帕赫斯一度以16支安打、高達.471的打擊率，一舉登頂全聯盟榜首。雖然球季漫長能否維持這種狀態仍有待觀察，但帕赫斯在季初展現出的宰制力，讓全大聯盟都感受到威脅。事實上，帕赫斯去年曾一度陷入低潮。當時他不僅打擊率低迷，外野守備與跑壘判斷也接連出現失誤，甚至讓總教練羅伯茲罕見動怒公開點名，直言他打球「沒帶腦」，強調球員不能只是站在場上而已。這段低谷如今成為鮮明對比，隨著本季打擊率大幅提升、攻守穩定度明顯進化，他成功擺脫過去陰影，更用實際表現回應外界質疑，逐步成為道奇打線核心。雖然球季尚早，專家預估帕赫斯要整季維持這種怪物級的數據難度極高，但他在球隊陷入掙扎時的挺身而出，已經為他贏得大量的印象分數。