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洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平持續在全球職棒最高殿堂展現「二刀流」統治力。根據最新數據統計，大谷目前正同時保有大聯盟（MLB）本季最強的投、打兩項數據紀錄，不只是最長的連續上壘紀錄保持人，還是最長連續局數無失分的投手；然而，在今日對戰德州遊騎兵的比賽中，道奇主場卻意外傳出了漫天噓聲，原因竟是為了「保護大谷」。大谷翔平目前正處於職業生涯的巔峰狀態，他在今日賽後確立了兩項傲視全大聯盟的數據。憑藉今日的首局首打席全壘打，大谷達成連續45場比賽上壘，這是目前大聯盟「現役最長」的上壘紀錄。同時，他也正式超越了1934年科內基（Len Koenecke）等傳奇，躍升至道奇隊史自1900年以來單獨第5長的出壘紀錄。投球端： 根據《Elias Sports》統計，大谷目前在先發投手群中，保有「連續28又2/3局無責任失分」的驚人紀錄，這同樣也是目前大聯盟現役先發投手之冠。今日比賽首局，遊騎兵隊先敲出全壘打取得1：0領先。但1局下大谷翔平隨即回敬一記打擊初速168.1公里、飛行距離118.8公尺的首局首打席陽春砲。這發「先頭彈回敬」不僅瞬間扳平比數，更激發了道奇打線的猛烈火力，最終助球隊以6：3逆轉取勝，近期8場比賽豪取7勝。有趣的是，今日道奇球場在第8局時傳出了巨大的噓聲。當時道奇擁有得分大好機會，而遊騎兵隊為了規避大谷翔平的強大火力和可能的全壘打，直接下達了「申告敬遠（故意四壞保送）」。滿場5萬名觀眾原本期待目睹大谷在主場單場雙響砲的英姿，卻因對手的戰術迴避而落空，導致全場球迷憤而發出強烈噓聲，抗議遊騎兵隊不願正面對決。雖然大谷未能在該打席揮棒，但隨後隊友曼西（Max Muncy）與赫南德茲（Teoscar Hernández）接連發揮，成功守住勝利。目前大谷翔平連續45場的上壘紀錄，距離道奇隊史第一名——1954年杜克·史奈德（Duke Snider）的58場紀錄僅剩13場。在維持投手高壓制力的同時，打擊端又能持續刷新歷史天檻，大谷翔平正用實力向全聯盟證明，他就是當代棒球的唯一真神。