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樂天金鷲今（12）日再度進行陣容異動，將來自台灣的21歲內野手陽柏翔抹消登錄，他前天才被拉上一軍，頂替洋砲沃伊特（Luke Voit），昨戰代打1打數無安打，今日又被下放二軍，球團改將29歲資深內野手渡邊佳明頂替其位置，陽柏翔本次在一軍僅待2天、1打數沒有出現安打。陽柏翔高中就前往日本唸書，就讀明秀學園日立高等學校，球隊打進甲子園，但他並未入選18人最終名單，參與日職選秀落榜，後續前往獨盟茨城宇宙行星隊打拼，靠著秋季教育聯盟「鳳凰聯盟」打出好表現，2024年再次參與選秀，被樂天金鷲第6指名選進。陽柏翔儘管選秀輪次較後，但具備即戰力與快腿特色，去年季末10月3日就首度登錄一軍，當天對上西武獅就於6局下半代打上場，首打席就順利敲出日職生涯首安，最終累積2場出賽、合計2打數1安打，前天4月10日則被拉上一軍，為今年首度被升上一軍，但累積1打數無安打，稍早再度被抹消登錄。樂天金鷲選擇29歲資深內野手渡邊佳明取代陽柏翔，前者是2018年選秀第六指名，一軍生涯367場出賽，去年出賽75場、打擊率2成79、0轟與19分打點。陽柏翔則會回到二軍。