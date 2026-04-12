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▲謝向榮坦言有聽到裁員風聲，但他跟長官確認過，自己沒有被裁。（圖／翻攝自謝向榮臉書）

▲方念華據說也在裁員的危險名單內，但她目前沒有回應。（圖／TVBS提供）

近日TVBS電視台出現大規模裁員潮，這把火甚至燒到資深主播身上，57歲主播吳安琪今（12）日就證實自己已收到裁員通知，剛好可以出國放假。她說自己表定離職日期是4月30日，但其實1日就是她最後一天進公司的日子，目前人已在國外。而這波裁員名單據說還有其他主播，資深元老謝向榮、方念華的位子也岌岌可危。據《聯合報》報導，吳安琪證實自己被電視台裁員，她目前心情平靜，透露已在國外度假。吳安琪表示，其實本來就想跟公司提休息，結果剛好就被裁員，也省去她不知怎麼開口的困擾。至於外傳她因氣憤過度，將公司給的獎盃丟掉，吳安琪解釋都是誤會，她是因為有些獎盃太大了、帶不回家，才選擇丟棄，但部分小獎盃有保留。據悉，吳安琪在TVBS任職超過20年，她坦言自己看到許多媒體業變化，人力需求等各方面都跟過去差很多，所以對於被裁員一事，她也看得很開，同時更感謝公司多年來的栽培，只是沒想到裁員消息會這麼早曝光。吳安琪說自己目前休的是積假，確切離職日期是4月30日，因此目前TVBS官網還是看得到她的介紹。而資深主播謝向榮、方念華據說也在裁員的危險名單內，根據《自由時報》報導，謝向榮今日也出面回應，表示自己沒被裁，但他說確實有收到外界關切的消息，他自己一開始也有些錯愕，急忙向長官查證，得知沒被裁後也鬆了一口氣。對於同事的離開，他則表示天下無不散的筵席，其實早有心理準備。至於方念華，她目前則沒對外回應。《NOWNEWS今日新聞》也已詢問電視台及相關主播，TVBS僅低調表示：「」。