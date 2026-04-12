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▲約翰．諾蘭（如圖）過世，享壽87歲。（圖／翻攝自華納兄弟）

▲克里斯多福（如圖）證實約翰死訊。（圖／美聯社）

英國男星約翰．諾蘭（John Nolan）昨（11）日過世，享壽87歲，其姪子、好萊塢名導克里斯多福．諾蘭（Christopher Nolan）悲痛證實，非常想念對方，「我的叔叔約翰是我認識的第一位藝術家，在探尋表演的真實性以及創作成就的喜悅上，他教導我的比任何人都多」，而約翰．諾蘭的妻子金．哈特曼（Kim Hartman）過往形容他是「自由的靈魂」，如今一語成讖，令人惋惜。他生前曾參演多部膾炙人口的影視作品，包括《蝙蝠俠：開戰時刻》、《黑暗騎士：黎明昇起》以及影集《疑犯追蹤》。同時，他也是知名好萊塢名導克里斯多福．諾蘭（Christopher Nolan）與強納森．諾蘭（Jonathan Nolan）的親叔叔。據外媒報導，克里斯多福證實約翰死訊，「我的叔叔約翰是我認識的第一位藝術家，在探尋表演的真實性以及創作成就的喜悅上，他教導我的比任何人都多。」語氣間流露非常想念對方，好在還能透過曾經的回憶獲得療癒。約翰的妻子金．哈特曼過去受訪時形容老公是「自由的靈魂」，總是清楚自己想要什麼，並依循自己的步調行事，更是她此生認識「唯一真正具原創思想的人」，同時更是一位對家庭無私奉獻的人，生前留下許許多多美好。約翰過去出演《跟蹤》大開知名度，接著於2005年《蝙蝠俠：開戰時刻》、2012年《黑暗騎士：黎明昇起》更有亮眼演出，2017年參演《敦克爾克大行動》也令觀眾印象深刻。如今約翰辭別人世，作品帶給後人無限影響。