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國民黨彰化縣縣長選舉人選難產，國民黨立委謝衣鳳表達參選意願，未料卻傳出黨中央將徵召律師魏平政參戰，對此謝衣鳳與有意參選的縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章，3人共同聯合聲明連署，呼籲黨中央儘速以目前表態爭取提名且長期耕耘地方的人選擇優徵召，且3人達成共識，未來無論由誰出線，都將全力支持攜手拚勝選。3人共同聲明指出，彰化提名傳空降引發反彈，對此強調彰化縣選民長期重視在地情感與服務累積，目前距離年底選舉僅剩約半年多，若非在地長期耕耘者出現，恐影響組織整合，對整體選戰帶來不確定性。聲明表示，經討論後3人已形成共識，盼中央在整體選戰布局考量下，做出最有利的勝選決策，強調彼此並非競爭對立，而是共同為彰化努力的夥伴，未來無論由誰出線，其餘人都將以大局為重，全力支持並整合地方組織及資源，攜手力拚勝選。聲明指出，當前最重要的是穩定基層、凝聚士氣，避免不必要的揣側與不安擴大，唯有團結基礎上完成提名，才能有限整合力量，強化整體戰力，確保選戰順利推進。最後聲明再次向黨中央喊話，審慎考量地方聲音與整體戰略，回歸在地徵召原則，在團結與信任的基礎上凝聚力量，共同爭取勝選，為彰化未來發展奠定穩固基礎。