4月不只台灣瘋媽祖遶境，還有泰國新年「潑水節」也很嗨，蟬聯米其林必比登推薦的泰式料理「帕泰家」，全台6間門市明（13）日起，爽喝「泰式奶茶第二杯0元」、相當於買一送一優惠；對中身分證字號或姓氏，可享六福村主題樂園門票599元優惠。

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帕泰家：潑水節「泰式奶茶買一送一」！抽獎SPA券

豆府餐飲集團旗下的泰式料理「帕泰家」，蟬聯米其林必比登推薦，響應當地新年節慶推出「泰國潑水節狂歡季」優惠活動，帕泰家全台6間門市4月13日至4月30日，平日周一至周五，單點「泰式奶茶第二杯0元」、相當於買一送一優惠（單桌單次限享乙份，不得拆桌使用；限內用；優惠不併用）。

在帕泰家店內消費滿888元，結帳時刷「豆府鐵粉卡APP」會員條碼，可享好運抽獎資格，有機會把「泰晶殿VIP貴賓券」（價值2,500元）、「泰晶殿加值課程券」（價值600元）、「帕泰家2人套餐」、「帕泰家炭烤豬肉炒河粉」等好禮帶回家。

▲帕泰家潑水節「泰式奶茶買一送一」優惠。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲帕泰家潑水節「泰式奶茶買一送一」優惠。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲帕泰家泰式料理蟬聯米其林必比登推薦。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲帕泰家泰式料理蟬聯米其林必比登推薦。（圖／豆府餐飲集團提供）
六福村：門票599元！對中身分證優惠

六福村也推出熱鬧潑水節「濕身無罪」活動，號召民眾入園沖掉日常的疲憊。假日限定4月12日（日）、4月18日（六）、4月19日（日），身分證對中指定「水」姓氏：江、洪、沈、潘、游、溫 、汪、湯，可享優惠票599元；或身分證字號對中W、A、T、E、R任一碼也可享優惠票價599元玩整天。

指定日期14:30～14:50於中央魔術噴泉廣場，還有潑水節活動可以參加！以上優惠限本人使用，需出示身分證件，學／幼童出示健保卡+戶口名簿（可拍照）。


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...