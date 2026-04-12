4月不只台灣瘋媽祖遶境，還有泰國新年「潑水節」也很嗨，蟬聯米其林必比登推薦的泰式料理「帕泰家」，全台6間門市明（13）日起，爽喝「
泰式奶茶第二杯0元」、相當於買一送一優惠；對中身分證字號或姓氏，可享六福村主題樂園門票599元優惠。
帕泰家：潑水節「泰式奶茶買一送一」！抽獎SPA券
豆府餐飲集團旗下的泰式料理「帕泰家」，蟬聯米其林必比登推薦，響應當地新年節慶推出「
泰國潑水節狂歡季」優惠活動，帕泰家全台6間門市4月13日至4月30日，平日周一至周五，單點「 泰式奶茶第二杯0元」、相當於買一送一優惠（單桌單次限享乙份，不得拆桌使用；限內用；優惠不併用）。
在帕泰家店內消費滿888元，結帳時刷「
豆府鐵粉卡APP」會員條碼，可享好運抽獎資格，有機會把「泰晶殿VIP貴 賓券」（價值2,500元）、「 泰晶殿加值課程券」（價值600元）、「帕泰家2人套餐」、「帕泰家炭烤豬肉炒河粉」等好禮帶回家。
六福村：門票599元！對中身分證優惠
六福村也推出熱鬧潑水節「濕身無罪」活動，號召民眾入園沖掉日常的疲憊。假日限定4月12日（日）、4月18日（六）、4月19日（日），身分證對中指定「水」姓氏：江、洪、沈、潘、游、溫 、汪、湯，可享優惠票599元；或身分證字號對中W、A、T、E、R任一碼也可享優惠票價599元玩整天。
指定日期14:30～14:50於中央魔術噴泉廣場，還有潑水節活動可以參加！以上優惠限本人使用，需出示身分證件，學／幼童出示健保卡+戶口名簿（可拍照）。
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豆府餐飲集團旗下的泰式料理「帕泰家」，蟬聯米其林必比登推薦，響應當地新年節慶推出「
在帕泰家店內消費滿888元，結帳時刷「
六福村也推出熱鬧潑水節「濕身無罪」活動，號召民眾入園沖掉日常的疲憊。假日限定4月12日（日）、4月18日（六）、4月19日（日），身分證對中指定「水」姓氏：江、洪、沈、潘、游、溫 、汪、湯，可享優惠票599元；或身分證字號對中W、A、T、E、R任一碼也可享優惠票價599元玩整天。
指定日期14:30～14:50於中央魔術噴泉廣場，還有潑水節活動可以參加！以上優惠限本人使用，需出示身分證件，學／幼童出示健保卡+戶口名簿（可拍照）。