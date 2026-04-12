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洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平持續以「外星人」等級的表現席捲大聯盟。在今（12）日對戰德州遊騎兵的比賽中，大谷不僅敲出本季第4轟，更將連續出壘紀錄推進至45場，穩坐現役大聯盟紀錄保持人。然而，就在大谷展現無敵姿態之際，網路上卻瘋傳一段他當年「正襟危坐」聽從台灣好手陽岱鋼指導的畫面，引發球迷熱烈討論，紛紛笑稱：「能讓谷神跪著聽課的，果然只有YOH桑！」在今日與遊騎兵的激戰中，大谷翔平再度展現其暴力美學。面對對手首局開轟領先，大谷隨即在1局下回敬一發「首局首打席全壘打」，這發飛行距離達118.9公尺的重砲，不僅扳平比數，更讓他的連續上壘紀錄來到45場，正式超越傳奇鈴木一朗。大谷全場4支2的表現，將打擊率拉升至2成83。看著他現在頻頻刷新百年紀錄、被譽為「地表最強球員」，許多球迷不禁回想起他在日職火腿隊時期的青澀模樣。近日網路上重新翻出大谷翔平效力日職北海道火腿鬥士隊時期的影片。畫面中，大谷翔平與隊友西川遙輝兩人神情肅穆、正襟危坐地跪在草地上，聆聽當時隊中的外野核心「YOH桑」陽岱鋼講解守備佈陣。這段「外野大會」的畫面其實是火腿隊自新庄剛志時代傳承下來的傳統。身為大前輩的陽岱鋼，不僅在場上展現五星級美技守護大谷的勝投，私下更是大谷尊敬的對象。網友看到這段「強弱反差」的影片後紛紛留言：「那是大谷少數守RF的時代」、「因牧秀悟壘包上跪著的圖，演算法帶我來到這邊...」、「懷念當年有陽岱鋼跟大谷翔平的日本火腿鬥士隊」。事實上，大谷翔平與台灣球員一直維持良好關係。他過去不僅曾邀請陽岱鋼一起吃壽司，轉戰大聯盟後，遇到台灣球員張育成時，第一句話也是關心問道：「你認識陽岱鋼嗎？」今日大谷在場上用球棒寫歷史，場外則因這段與陽岱鋼的趣味回顧增添話題。道奇隊終場在打線齊心協力下，以6：3逆轉擊敗遊騎兵，勇奪2連勝，目前以11勝3敗、勝場差高達8場的姿態，持續傲視全大聯盟。